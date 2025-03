"SOROŠ BI DA BLOKIRA TRAMPA" Mask: Ulagao milione da istisne republikance iz Kongresa

MILIJARDER je podržao tvrdnje da je finansijer rođen u Mađarskoj ulagao milione da istisne republikance iz Kongresa.

Ilon Mask je podržao tvrdnje da mađarsko-američki milijarder Džordž Soroš troši milione dolara u pokušaju da blokira političku agendu američkog predsednika Donalda Trampa.

Optužba dolazi nakon što je američka republikanska partija tesno usvojila nacrt budžeta u utorak u Predstavničkom domu, što je dovelo do zabrinutosti da bi ishod predstojeće trke za mesto u Vrhovnom sudu Viskonsina mogao da promeni odnos snaga.



U četvrtak, bivši guverner Viskonsina Skot Voker je u objavi na Iks da Soroš pokušava da utiče na glasanje u Viskonsinu kako bi demokratama dao prednost u Kongresu.

- Izračunaj. Glasanje u utorak uveče bilo je 217 prema 215. Džordž Soroš uvlači milione u trku za Vrhovni sud VI zato što će liberalna većina od 4-3 preokrenuti kongresne okruge kako bi istisnula 2 mesta u republici - napisao je Voker.

- Ovako on blokira Trampovu agendu. Ne smemo dozvoliti da se to dogodi - dodao je on.



Mask se u petak složio sa Vokerom, napisavši da je izbacivanje Trampove agende „upravo (Sorošev) cilj“.

U trci za Vrhovni sud Viskonsina učestvuju dva kandidata: Suzan Kraford, koju podržava Demokratska stranka i koja je dobila donacije od Soroša, i GOP-ov Bred Šimel - sudija Okružnog suda u Vokeša i bivši republikanski državni tužilac koga je podržao Mask.



Soroš i Mask su uložili značajne sume u svoje kandidate i obe strane su jedna drugu optuživale da pokušavaju da kupe mesto u Vrhovnom sudu.

Kroford je kritikovao Maskovo učešće u trci, sugerišući da je milijarder pokušavao da unapredi „ekstremnu agendu“. U međuvremenu, Šimel je izrazio zabrinutost zbog Soroševog uticaja, navodeći njegovu podršku "veoma opasnim idejama" kao što je oduzimanje sredstava policiji.

Prema istraživanju koje je krajem prošlog meseca sproveo Institut za reformu vlade, Šimel je vodeći u istraživanjima javnog mnjenja, sa 40% registrovanih birača koji podržavaju kandidata GOP-a u poređenju sa 35% koje je reklo da bi glasalo za Kroforda. Još 23% ispitanika je reklo da je još neodlučno.

(rt.com)

