PUBLIKA BILA ŠOKIRANA VENSOVIM IZLAGANJEM: Spomenuo i izbore u Rumuniji, sasuo Evropi istinu u lice

UČESNICI Minhenske bezbednosne konferencije slušali su govor potpredsednika SAD Džej-Di Vensa gotovo bez aplauza, pokazuje snimak prenosa njegovog nastupa na sajtu Bele kuće.

Foto: Tanjug/AP

Vens je započeo izjavom da voli Minhen i da se moli za sve kojima je „bilo naneto zlo u ovoj zajednici“. Publika mu je tada aplaudirala.

- Nadam se da ovo nije poslednji aplauz koji ću dobiti - prokomentarisao je Vens.

Međutim, njegova nada se nije ostvarila.

Mali aplauz dobio je kada je izjavio da je u Vašingtonu sada „novi šerif“ i obećao da će se zalagati za pravo Evropljana da izražavaju svoje mišljenje. Veliki deo njegovog govora bio je posvećen problemima cenzure u Evropi.

Kritika otkazivanja izbora u Rumuniji

Nakon toga, Vens je prešao na temu otkazanih izbora u Rumuniji, nazvavši razlog za tu odluku „slabim sumnjama“.

- Koliko sam razumeo, argument je bio da je ruska dezinformacija "zarazila" rumunske izbore. Ali molim svoje evropske prijatelje da na ovo pogledaju iz druge perspektive... Ako vaša demokratija može biti uništena sa nekoliko stotina hiljada dolara potrošenih na reklame iz strane države, onda ona u početku i nije bila tako jaka - rekao je Vens.

Foto: Profimedia

Njegove reči su bile dočekane tek skromnim aplauzom, a snimak pokazuje kako učesnici konferencije zamišljeno razmenjuju poglede.

- Zapanjilo me je to što je jedan bivši evropski komesar nedavno na televiziji sa oduševljenjem govorio o tome kako je rumunska vlada otkazala cele izbore. On je upozorio da stvari nisu išle po planu i da se isto može dogoditi u Nemačkoj - dodao je potpredsednik SAD.

Vens pozvao Evropu na konkretne akcije

Vens je pozvao evropske zemlje da „učine više od samog govora o demokratskim vrednostima“.

- Kada vidimo kako evropski sudovi otkazuju izbore, a visoki zvaničnici prete otkazivanjem drugih, svi se pitamo – da li zaista poštujemo visoke standarde kojima se pridržavamo? - naglasio je on.

Sledeći put, Vens je aplauz dobio tek kada je završio svoje izlaganje.

Reakcija Rusije

Rusija je više puta demantovala optužbe da se navodno mešala u izbore u drugim zemljama.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je takve tvrdnje „apsolutno neosnovanim“, dok je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao da ne postoje nikakvi dokazi koji bi