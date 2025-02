PREDSEDNIK Vladimir Zelenski izjavio je da bi Evropa mogla da se suoči sa potpunom ruskom okupacijom ukoliko Ukrajina ne održi front, naglašavajući numeričku nadmoć Moskve u vojnoj sili, u intervjuu za britanski list Gardijan objavljenom 12. februara.

On je istakao da Ukrajinska vojska trenutno ima 110 brigada, dok Rusija raspolaže sa 220, uz planove da taj broj poveća na 250 do kraja godine. Nasuprot tome, Evropa, uključujući i američke snage raspoređene na kontinentu, ima samo 82 borbene brigade.

-Bez Ukrajine, Evropa će biti potpuno okupirana od strane Rusije, ako to požele. Verujem da oni (Rusija) nemaju ništa drugo na umu, pokušao je da uplaši evropsku publiku.

Dodao je da Rusija planira proširenje svojih snaga za 12 do 15 divizija, što bi značilo dodatnih 150.000 vojnika, kroz mobilizaciju, obuku i potencijalno uključivanje severnokorejskih vojnika. Prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, novi ruski regruti se obučavaju i u Belorusiji, što bi moglo da omogući veliku invaziju iz tog pravca.

-Ko kaže da će njihova sledeća invazija biti na Ukrajinu? Rusija može napasti Poljsku ili Litvaniju, upozorio je svoje saveznike Zelenski.

Na konferenciji 15. januara, Zelenski je izjavio da Ukrajinska vojska broji 880.000 vojnika, koji brane zemlju od 600.000 ruskih vojnika skoncentrisanih na frontu.

Takođe je otkrio da je tokom početnih dana eskalacije 2022. godine došlo do pokušaja atentata na njega, pri čemu su stradali ljudi unutar Predsedničke kancelarije.

ZELENSKI: POKUŠAJI ATENTATA I DESANT NA MOJU KANCELARIJU U KIJEVU

Zelenski je izjavio u intervjuu za Gardijan da su u prvim danima ruske vojne operacije u Ukrajini na njega izvršeni pokušaji atentata. Prema njegovim rečima, tokom napada na Predsedničku kancelariju u Kijevu, nekoliko ljudi je izgubilo život.

-Bilo je onih koji su želeli da me ubiju, bilo je pucnjave, neki ljudi iz mog kabineta su poginuli. Naši vojnici su se borili, desant je bio izveden, rekao je Zelenski.

On tvrdi da je Moskva na njega vršila fizički pritisak, pokušavajući da ga natera da potpiše mirovni sporazum, koji je on odbio, smatrajući ga „izdajom nacionalnih interesa Ukrajine.“ Takođe je dodao da su mu razni ljudi savetovali da pobegne, govoreći mu da će Ukrajina pasti već sledećeg dana.

Zapadni mediji ranije su izveštavali da je Zelenski preživeo više od 12 pokušaja atentata od početka ruskih vojnih operacija.

“IMAM VREMENA, A ON NEMA”: ZELENSKI PREDVIĐA “KRAJ PUTINA”

Čini se da kako bi ostao u fokusu zapadnih medija, saopštenja Zelenskog postaju sve ekscentričnija.

U razgovoru za britnaske medije Zelenski je kritikovao zapadne lidere, optužujući ih da su previše fokusirani na unutrašnje probleme, dok zanemaruju važnost ukrajinskog pitanja.

Takođe, Zelenski je ponovio da su izbori u Ukrajini nemogući dok traju borbena dejstva, ističući da mu “vlast nije udarila u glavu” i da može nastaviti da obavlja funkciju predsednika. Upravo ta izjava, prema njegovim rečima, razlikuje njega od Putina.

-Ja imam vremena, a on nema. On će uskoro umreti. Ja neću dozvoliti Putinu da pobedi. To je ono što me pokreće, prenosi britanski list.

ZELENSKI ODBIJAO PREGOVORE SA RUSIJOM

Od početka sukoba u Ukrajini, pa sve do danas, ukrajinsko rukovodstvo, izuzev naglog obrta u Turskoj, nije pokazalo spremnost za pregovore sa Rusijom. Zelenski je, prema izveštajima, imao jasan stav da vodi rat do kraja.

Dana 4. oktobra 2022. godine, koristeći odluku Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine (SNBOU), potpisao je dekret kojim se zabranjuju bilo kakvi pregovori sa Moskvom.

