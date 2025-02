MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio je da bi za Ukrajinu "definitivno bilo korisno" da poništi uredbu predsednika Vladimira Zelenskog o zabrani pregovora sa Rusijom.

FOTO: AP/Tanjug

- Mislim da bi svakako bilo od pomoći kada bi Ukrajina ukinula zakon koji zabranjuje ukrajinskim liderima da pregovaraju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. To bi bilo od velike koristi - rekao je Sijarto za RIA Novosti.

Odgovarajući na pitanje o održavanju izbora u Ukrajini, šef mađarske diplomatije je napomenuo da je "svakako u iskušenju" da kaže nešto o unutrašnjoj politici u Ukrajini, ali je, kako je naveo, "komentarisanje unutrašnje politike drugih zemalja suprotno njegovom DNK".

- Ostavimo Ukrajincima da odluče o tome kada žele da biraju predsednika - naglasio je Sijarto.

On je, takođe, naglasio da je Budimpešta našla rešenje za plaćanje ruskog gasa, nafte i nuklearnog goriva u uslovima američkih sankcija Gasprombanci.

- Što se tiče Gasprombanke, već smo našli rešenje uz pomoć naših ruskih kolega, tako da danas imam odličnu regionalnu saradnju sa Srbima, Bugarima, Turcima i ruskim kolegama, iako je situacija bila zaista teška, ali ako svi želite da nađete rešenje, morate to da uradite, a mi smo to uradili. Našli smo rešenje, to je tehnički problem, uvek možemo da nađemo rešenje. Više me brine da se takve stvari uopšte ne dešavaju u međunarodnoj politici - rekao je mađarski ministar.

Sijarto je ocenio da su sankcije "razočaravajući korak bivše američke administracije", napominjući da su prethodne vlasti SAD znale da će "neki od njihovih saveznika trpeti".

(Tanjug)

