RAT u Ukrajini 1.083 dan.

Foto Tanjug

Izveštaj sa fronta: Balističkim projektilima po pozadini VSU; Kijev šalje brigade iz rezerve u borbe u Donbasu; Kod Pokrovska, VSU uspeo da povrati neke položaje; Usporen ruski prodor kod Velike Novosjolke; Odbijen napad na mostobran kod Kupjanska (MAPA/VIDEO)

Tokom večeri i noći, snage PVO uništile su 18 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine u 6 regiona i nad Crnim morem.



Ruska mornarica napala Ukrajinu najnovijim oružjem. Nove verzije krstarećih raketa Kalibr lete nisko i aktivno manevrišu: teško ih je videti, mogu da lete do sredine Ukrajine, a da ne budu otkrivene, prenose neprijateljski kanali za praćenje.

Preliminarno, lansiranje Kalibra obavljeno je iz regiona Gelendžik, preciziraju.

U zavisnosti od rute, prve rakete bi mogle da stignu do Ukrajine za 15-40 minuta.

VSU je na moru primetio nosače raketa koji su u stanju da ispaljuju salvu do 20 projektila. Foto: Profimedia





Postoje pozicione borbe u sektoru Zaporožja. Ukrajinske oružane snage koriste bespilotne letelice za gađanje mirnih ciljeva u ruskoj pozadini. U oblasti Vasiljevke, dronovi se stalno pojavljuju nad putevima i napadaju transport. Danas je pogođen automobil u kojem je bilo dete, a dve osobe su povređene. Bilo je više udara na Energodar.

U pravcu Ugljedara, u rejonu Velike Novosjolke, vode se lokalne borbe. Stopa napredovanja ruske vojske je značajno opala. Nejasno je da li je to povezano sa komandnim planom ili otporom ukrajinskih oružanih snaga. Zapadno od Kurahova, Dačnoje je skoro potpuno očišćeno, borbe se vode zapadno od sela. U oblasti Zelenovke ruski jurišnici dobro napredovali duž šumskih pojaseva prema Ulakliju. U Andrejevci se vode borbe u centru, dok severno od njega Oružane snage Rusije pokušavaju da oteraju VSU sa visova. Gotovo ceo severni deo sela je pod ruskom kontrolom. U Konstantinopolju nema promena, borbe na periferiji.

Situacija na Pokrovskom sektoru nije laka - teške borbe, npadi i kontranapadi, se vode duž cele linije dodira. Sa levog boka izveštavaju o gomilanju rezervi Oružanih snaga Ukrajine – iz Krivog Roga se prebacuje do nekoliko brigada. VSU može pokušati proboje da bi odsekao ruske napadačke jedinice. Ipak, u Udačnom ima taktičkih uspeha Oružanih snaga Rusije. Nešto južnije, posle oslobođenja Uspenovke, počele su žestoke borbe na istočnoj periferiji Novoaleksandrovke. Južnije, ruske oružane snage su preko zasada stigle do severne periferije Preobraženke, a borbe se nastavljaju u Zaporožju. Južno od Pokrovska VSU je naglo pojačao svoju aktivnost i u Dačenskom i Suhom Jaru je potisnuo neke ruske jedinice sa položaja. Sa desnog boka izveštavaju o kontranapadima Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Vodjanoje Vtoroje, gde je VSU uspeo da se učvrsti u industrijskoj zoni. Oružane snage Rusije se bore za kontrolu nad petljom Malinovskaja, jurišajući na Jelisavetovku i pokušavajući da dođe do predgrađa same Malinovke.



U Torecku je u toku veliko čišćenje teritorije. Borbe su u toku u Ščerbinovki i duž severne periferije grada.

Postoje taktički uspesi u oblasti Časovog Jara u južnim delovima grada. U rejonu Orehovo-Vasiljevka vrši se čišćenje okolnih područja. Sasvim je moguće da će jedna od sledećih linija napada biti pravac do Slavjanska – od Orehova-Vasilevke do ovog grada ima manje od 30 km. Saobraćaj duž autoputa E-40 omogućiće u budućnosti da se Seversk i Liman odseku od aglomeracije koja se proteže od Slavjanska do Konstantinovke i da se ova aglomeracija pokrije sa severa.

Na Severskom pravcu primetno je pojačana aktivnost Oružanih snaga Rusije u oblasti Verhnjekamenskoje, gde je VSU nedavno isteran iz moćnog uporišta.

Na Krasnolimanskom sektoru fronta, Oružane snage Rusije proširile su mostobran južno od Ivanovke i napredovale oko 800 m u odbranu neprijatelja.

U pravcu Kupjanska ruski vojnici su zaustavili pokušaj protivnapada ukrajinskih oružanih snaga na Dvurečnoje. Saopšteno je da jurišnici napreduju iz sela Zapadni dalje na zapad u pravcu Dorošovke. Dalje u ovom pravcu do Monačinovke omogućiće nam da presečemo puteve do Čugujeva i Velikog Burluka, uključujući i železnicu do ovog grada.



U sektoru Harkova, pozicione bitke su, generalno, nepromenjene.

Foto MO Rusije

SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI

U pograničnoj oblasti Kursk ruska vojska je pojačala ofanzivu, pokušavajući da preuzme inicijativu, napredak je ostvaren u nekoliko oblasti, posledice nedavnog napada Oružanih snaga Ukrajine su praktično neutralisane.

Severozapadno od Sudže, ruske trupe napadaju u rejonu pograničnog sela Sverdlikovo. Uprkos očajničkom otporu Oružanih snaga Ukrajine, ruski padobranci osvajaju jedno uporište za drugim, tako da je veći deo sela već pod kontrolom Oružanih snaga Rusije. Ruske trupe su prešle reku Loknja i pokušavaju da potpuno isteraju VSU iz ovog sela, što će, ako uspeju, predstavljati pretnju za put snabdevanja ukrajinskih oružanih snaga Sumi-Sudža. VSU pokušava da stabilizuje situaciju na liniji fronta i prebacuje rezerve.

Sa severnog dela Sudžanskog isturenog dela javljaju da su ruske snage isterale ukrajinske oružane snage iz niza uporišta u okolini Pogrebkog, trupe napreduju u samom selu i okolini.





Kod Viktorovke se vode intenzivne borbe, Oružane snage Ukrajine pokušavaju da pošalju pojačanje, a javljaju da su ruske snage uništile neprijateljska oklopna vozila.

U oblasti Ruskog i Čerkaskog Porečnog i Martinovke, linija fronta i situacija je nepromenjena, borbe su u toku.

Kod Fanasejevke, na području gde su Oružane snage Ukrajine pokušale da se probiju, ruske trupe su prešle u aktivnu fazu čišćenja teritorije od preostalih ukrajinskih jedinica. Juče, posle vatrene pripreme, ruske trupe su upale u Fanasejevku i danas završili čišćenje šumskog područja na jugu. Sada je selo potpuno pod kontrolom ruskih oružanih snaga.

U Čerkaskoj Konopelki, gde su se ukrajinske oružane snage takođe probile svojim poslednjim snažnim napadom, danas su se vodile žestoke borbe, a izveštava se da su Oružane snage Rusije već zauzele veći deo sela i šumski pojas na severu. Potpuno je očišćen i put do sela sa strane Ulanke. Dan ranije je navodno eliminisano nekoliko grupa ukrajinskih operatera bespilotnih letelica, što je umnogome doprinelo uspehu naših vojnih kontranapada.

Istočno od Čerkaske Konopelke, Oružane snage Rusije napreduju kroz šumske plantaže u oblasti brane, čisteći ostatke raštrkanih grupa Oružanih snaga Ukrajine koristeći artiljeriju i bespilotne letelice.

Oružane snage Ukrajine nastavljaju da granatiraju pozadinske oblasti Kurske oblasti. Noću je jedna žena povređena u padu dronom, ujutru su granatirana stambena naselja Rilska, oštećene su privatne kuće i druge zgrade, na sreću nije bilo žrtava.

Prodor "Hrabrih" kod Pokrovska, VSU pokušava kontranapad (MAPA)

Jedinice “Hrabrih” su napredovale i stigle do raskrsnice autoputa Pokrovsk-Konstantinovka.

Borci grupe snaga „Centar“ napredovali su na desnom boku Pokrovska i stigli do raskrsnice autoputa Pokrovsk – Konstantinovka.

A vrlo blizu istoka, ukrajinske oružane snage su izvršile kontranapad u rejonu sela Vodjanoje Vtoroje, pokušavajući da potisnu ruske jedinice.

Zelenski: Nudi 25.000 dolara za godinu dana ratovanja

Vladimir Zelenski je rekao da planira da ponudi poseban ugovor osobama od 18 do 25 godina, obećavajući 24.000 dolara za godinu dana službe u Oružanim snagama Ukrajine i prijem na univerzitet bez ispita.

Foto: Tanjug/AP

Oboreni dronovi

Snage PVO oborile su još tri ukrajinska bespilotna letelica iznad Krima i Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto printskrin jutjub toparmi

Granatirana Nova Kahovka

Ukrajinske trupe napale su centralnu pijacu Nove Kahovke u Hersonskoj oblasti, saopštio je na Telegram kanalu načelnik gradskog okruga Vitalij Gura.

-Kijevski režim je ponovo granatirao gradski okrug Nova Kahovka. Kao rezultat granatiranja ukrajinskih oružanih snaga, u gradu Nova Kahovka, na teritoriji centralne gradske pijace... Oštećen je gasovod, napisao je on.



Specnaz Anvar uništava tehniku VSU

Uništavanje Bredlija i drugih ukrajinskih vozila od strane specijalnih snaga Anvara na putu za Kursku oblast.

Ruski specijalci svakodnevno uništavaju vojnu opremu okupatora u Sumskoj oblasti, na prilazima Kursku, sprečavajući VSU da dođe do ruskog tla.

Bradlei borbena vozila pešadije, tenkovi, oklopni transporteri, borbena oklopna vozila i automobili su uništeni na desetine.

Ranije su oficiri Oružanih snaga Ukrajine u sopstvenom videu pokazali izviđačima na koju oblast treba da obrate pažnju. Nakon toga, stotine smrtonosnih “ptica” preletelo je punkt kod Pisarevke u Sumskoj oblasti.

Snimak napada na položaje VSU u Dačnom: Uništavanje koncentracije militanata Oružanih snaga Ukrajine (VIDEO)

Vojnik 150. divizije 8. gardijske kombinovane armije Oružanih snaga Rusije u rejonu naselja. Dačnoje je otkrilo poziciju ukrajinskih oružanih snaga na kojoj se nalazilo neprijateljsko osoblje.

Rizkujući, naš vojnik je bacio minu direktno u zemunicu u kojoj se nalazio neprijatelj. Kao rezultat snažne eksplozije, položaj je uništen zajedno sa pripadnicima Oružanih snaga Ukrajine.

Odred FPV dronova grupe „Zapad“ uništio je borbeno vozilo pešadije ukrajinskih snaga u DNR.

Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane o situaciji na kurskom pravcu:

Ruska grupa „Sever“ nanela je poraz formacijama 17 ukrajinskih brigada na području 14 pograničnih naselja u Kurskoj oblasti;

Jedinice ruske vojske likvidirale su tokom prethodnog dana više od 380 ukrajinskih boraca;

Pet ukrajinskih vojnika se predalo;

Ruske snage su tokom prethodnog dana uništile dva tenka, borbeno vozilo pešadije, tri oklopna transportera, sedam borbenih oklopnih vozila, 18 automobila, artiljerijsko oruđe, sedam minobacača, kao i sedam punktova za upravljanje dronovima i tri skladišta municije.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

Grupa „Zapad“ je tokom protekla 24 časa uništila ljudstvo i tehniku šest ukrajinskih brigada. Poginulo je i ranjeno do 180 ukrajinskih vojnika, a uništena su dva tenka, dva oklopna vozila, četiri automobila, tri artiljerijska oruđa, dva skladišta municije i jedna stanica za radioelektronsko ratovanje;

U zoni odgovornosti grupe „Sever“ na harkovskom pravcu ukrajinske snage izgubile su do 25 vojnika. Uništeno je jedno artiljerijsko oruđe ukrajinske vojske, kao i stanica za radioelektronsko ratovanje;

Jedinice grupe „Jug“ zauzele su povoljnije položaje na frontu. U borbama je proteklog dana poginulo i ranjeno do 160 ukrajinskih vojnika, a uništena su tri oklopna vozila, od kojih dva oklopna transportera M113, i dva automobila;

Ruska grupa „Dnjepar“ porazila je formacije ukrajinske vojske u Hersonskoj oblasti. U borbama je poginulo i ranjeno do 80 ukrajinskih vojnika, a uništena su dva artiljerijska oruđa, tri automobila, radarska stanica i tri skladišta municije;

Jedinice grupe „Centar“ nastavile su da napreduju u dubinu ukrajinske odbrane. Protivnik je izgubio do 525 vojnika, tri oklopna vozila, od kojih jedan M119, pet artiljerijskih oruđa, šest automobila i stanicu za kontrabaterijsku borbu AN/TPKu-36;

U zoni odgovornosti grupe „Istok“ u protekla 24 časa poginulo je i ranjeno do 125 ukrajinskih vojnika. Uništen je oklopni transporter M113, tri automobila i tri artiljerijska oruđa;

Ruska avijacija, artiljerija i udarni dronovi izveli su napad na infrastrukturu vojnih aerodroma i koncentrisanje ljudstva i tehnike ukrajinske vojske u 142 okruga;

PVO sistemi su oborili tri rakete „hajmars“, vođenu bombu „hamer“ i raketu „uragan“, kao i 51 dron avionskog tipa.

Kijev: Oborena 61 od 83 ruske bespilotne letelice

Ukrajinska vojska saopštila je da je preko noći oborila 61 od 83 ruska drona.

Kako se navodi, od ukupnog broja, 22 bespilotne letelice nisu dostigle svoje ciljeve verovatno zbog elektronskog ometanja.

Dron oštetio zgradu u Krasnodaru

Ukrajinski dron oštetio je stambeni kompleks „Centralni“ u Krasnodaru, ali niko nije povređen, saopštio je gubernator Venijamin Kondratjev.

Prema njegovim rečima, ostaci drona pali su na zgradu.

Ministarstvo odbrane Rusije: Oboreno 15 ukrajinskih dronova

Ruski PVO sistemi tokom noći oborili su 15 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Sedam dronova oboreno je iznad Krasnodarskog kraja, tri iznad Brjanske oblasti, dva iznad Rostovske i po jedan iznad Belgorodske i Kurske oblasti i Krima.

Eksplozije tokom noći

Ukrajinski mediji javili su da su tokom noći odjekivale eksplozije u Sumiju, Nikolajevskoj oblasti, Mirgorodu u Poltavskoj oblasti i Kijevu i Kijevskoj oblasti.

