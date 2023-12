"IMALI SU SPISKOVE ZA LIKVIDACIJU": Grupa koja je otela i ubila malu Vanju imala još stravičnije planove

ISTRAGU o grupi Ljupča Palevskog Palča, koji je glavni osumnjičeni za otmicu i ubistvo Vanje Đorčevske, treba proširiti, jer su njihove akcije ravne terorizmu i imaju zločinačku prošlost sa kojom je trebalo mnogo ranije da se obračunaju, kaže profesorka univerziteta sa Fakulteta bezbednosti Frosina Taševska Remenski u intervjuu za "Glas Amerike".

- Ta grupa je, prema mojim nezvaničnim informacijama, imala mnogo veće planove. Postojali su spiskovi za likvidaciju. Postojali su spiskovi za iznudu. Bilo je spiskova zastrašivanja, spiskova za otmice, što znači da je ovo izazov za istražne organe. Izazov za policiju, za službe bezbednosti. Da osujeti planove i iznese ih javnosti i to bi bila njihova dodatna odgovornost u celom ovom slučaju - rekla je Remenski.

Prema njenim rečima, napadači su odranije bili poznati policiji.

- Oni imaju poznatu kriminalističko-bezbednosnu i policijsku istoriju i nisu bili osobe koje prethodno nisu bile tretirane od strane obezbeđenja. Kad kažem „bezbedno tretirani“, mislim da su te osobe u prošlosti u velikom broju slučajeva bile pod stalnim, kontinuiranim operativnim nadzorom kako bi se sprečili takvi, slični planovi, koji su mogli biti mnogo monstruozniji - rekla je profesorka.

Međutim, Remenski pita zašto nije nastavljeno njihovo praćenje.

- Zašto i kako je dozvoljeno da se taj operativni nadzor ne nastavi, na način na koji je trebalo da se tretira, pitanje je za druge institucije. Ne samo pitanje za policiju, već i za bezbednosno-obaveštajnu zajednicu, s obzirom na to da su ona legitimna, kao i svuda u Evropi i svetu, legitimna meta ekstremnog desnog i krajnje levog ekstremizma, koji je prethodnica do terorizma - kaže ona.

Podsetimo, Vanja Đorčevska je ubijena nekoliko sati nakon što je oteta, a njeno telo je nađeno u nedelju, nakon što se sedam dana tragalo za njom.

U međuvremenu je u Turskoj uhapšen Palevski, za koga se sumnja da je organizator otmice i ubica Vanje, ali i Pančea Žežovskog.

"Teroristička taktika"

Profesorka je ubeđena da su posledice otmice i ubistva devojčice Vanje teroristička taktika.

- Imate ekstremnu radikalizaciju koja se manifestuje u terorističkim aktima koji se u početku možda neće kvalifikovati kao terorizam. Evo, u ovom slučaju imamo otmicu i ubistvo. Ali oni takođe predstavljaju taktiku vršenja terorizma. Da bi izazvali opštu, javnu uznemirenost, narušavanje društvenih odnosa, međuljudskih odnosa, nepoverenje u institucije, usmeravanje političkih procesa - kaže profesorka.

Remenski povezuje delatnost Palevskog i njegovih saradnika sa proruskim uticajima.

- Ali činjenica da svako suprotstavljanje našim strateškim interesima, a to je članstvo u EU, a pre toga u NATO, dolazi upravo od onih proruskih struktura koje su iskoristile tu svoju veliku "makedonskost" da počine možda najveće zločine i prema građanima i prema državi samim tim što smo postali pravo gnezdo tih spoljašnjih, stranih, rekla bih, uglavnom ruskih uticaja. Otuda proizilazi logika njegove povezanosti upravo sa onim političkim i uslovno rečeno patriotskim strukturama koje se pokrštavaju u majci Rusiji - ispričala je profesorka, prenosi Blic.

To takođe ukazuje na potrebu za opsežnijom istragom čitavog slučaja:

- Posle ovakvih slučajeva, potreban nam je ozbiljan, institucionalan, koordinisan, organizovan plan bezbednosno-obaveštajne zajednice, sa policijom i povratak klasičnom operativnom radu na terenu, u smislu suzbijanja svega što podrazumeva radikalan govor, pozivanje na mržnju, ubistva i likvidacije, za šta smo svedoci godinama na društvenim mrežama - kaže Remenski.

Žežovski znao za aktivnosti grupe?

Prema rečima profesorke, moguće je da je ubijeni penzioner i frizer Panče Žežovski znao za aktivnosti grupe.

- Sa kriminalističkog i operativnog stanovišta, teza da je dug od 500 evra i samo uzimanje automobila razlog za ubistvo ne stoji do kraja. Ni u kom slučaju, u svim ranije istraženim i dokazanim slučajevima ubistva, to ne može biti razlog. Zato aludiram da je možda i on bio deo ove petorke... šestorice... Ne znam koliko je ljudi bilo... Ipak, gledam osumnjičene i pritvorenike i mislim da je možda osujetio plan i predstavljao je rizik da ih on izda i podlegao je likvidaciji.

