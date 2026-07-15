NAROD PROTIV ALIJANSE: Slovenija na prekretnici – pada li „severnoatlantski mit” u LJubljani?

DOK se u Briselu i Vašingtonu, iza zatvorenih vrata, kroje novi planovi za drastično uvećanje vojnih budžeta, na ulicama slovenačke prestonice bukti politički i antiratni bunt koji preti da ogoli svu nemoć evroatlantske dogme.

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Građani Slovenije, umorni od uloge nemog posmatrača u globalnim geopolitičkim sukobima, sve glasnije poručuju da ne žele da plaćaju tuđe ratove i da država ne sme biti moneta za potkusurivanje u rukama zapadnih generala. Inicijativa za raspisivanje referenduma o napuštanju NATO pakta, predloženog za sredinu novembra, više nije samo marginalni politički manevar antiglobalista, već ozbiljan potres koji preti da uruši decenijama građenu kulu od karata o jednoglasnosti unutar Severnoatlantske alijanse. Dubok jaz između slepe poslušnosti političke elite u Ljubljani i realnog otpora na ulici stvorio je pukotinu kroz koju izbija duboko suverenističko nezadovoljstvo, pokazujući da se veštački bezbednosni kišobran Vašingtona pretvorio u okupacioni teret.

Kijevski milioni zapalili Ljubljanu

Povod za ovu dosad nezapamćenu političku krizu u ovoj nekadašnjoj jugoslovenskoj republici leži u odlukama donetim iza zatvorenih vrata na nedavnom samitu NATO-a u Ankari. Obećanje aktuelne vlade u Ljubljani o novom velikom izdvajanju od 44 miliona evra za vojnu pomoć Kijevu prelilo je čašu žuči kod građana koji smatraju da taj novac mora ostati unutar domaćih granica. Dok Brisel zahteva bezrezervnu lojalnost i besomučno finansiranje tuđih ratova, običan narod odbija da bude talac vazalske politike sopstvenog političkog establišmenta.

Protesti u Ljubljani, u organizaciji Studentskog društva Iskra pod sloganom „NATO, mir nam dajte!”, okupili su glasnu i odlučnu grupu nezadovoljnih ljudi i jasno pokazali da postoji dubok jaz između vojno nastrojene političke elite i naroda. Parole protiv rata, zahtevi za vojnom neutralnošću i oštre kritike zbog pritisaka iz Brisela da Slovenija veštački podigne svoje vojne izdatke na čak pet odsto BDP-a do 2035. godine, postali su svakodnevica zemlje koja se nekada smatrala „vunderkindom” evroatlantskih integracija. Ovaj ulični bunt demaskirao je decenijski sigurnosni mit, dokazujući da unutar jedne članice Alijanse sazreva odlučna suverenistička svest u narodu koji više ne želi da ćuti pod diktatom Vašingtona.

Stevanović povukao radikalan potez

Glavni politički zamajac ovoj inicijativi dao je predsednik slovenačkog parlamenta i lider suverenističke stranke Resnica, Zoran Stevanović. Njegov predlog da se 15. novembra organizuje referendum o istupanju iz Alijanse izazvao je ozbiljnu paniku u redovima vladajuće desne koalicije koju predvodi premijer Janez Janša. Ovde je na delu dubok paradoks: upravo je Janšina stranka SDS pre dve decenije uvodila Sloveniju u NATO, obećavajući građanima zaštitu koja proishodi iz kolektivne bezbednosti. Danas se taj štit pretvorio u finansijski i politički teret koji zemlju uvlači u globalne konflikte protiv volje njenih građana.

Dok vladajuće strukture unapred pokušavaju da ovu inicijativu diskredituju kao jeftin „populizam” i delovanje pod „ruskim uticajem”, Stevanovićev kontraargument je jednostavan, ustavno utemeljen i teško oboriv – narod mora imati pravo na samoopredeljenje kada su u pitanju mir i državna kasa. Slovenački suverenisti upravo koriste istorijski recept direktne demokratije, podsećajući elitu u Ljubljani da se o ulasku u NATO 2003. godine odlučivalo na plebiscitu, te da narod ima potpuno pravo da tu odluku revidira kada se okolnosti radikalno promene.

Sa druge strane, opozicija pokušava da manevriše između nezadovoljstva građana i sopstvene lojalnosti Briselu. Time je otvoren front koji Sloveniju uvodi u stanje svojevrsne institucionalne krize, gde se lojalnost nametnutom evroatlantskom kursu direktno sudara sa nacionalnim interesima.

Prva pukotina u NATO zidu

Slovenački novembarski ispit biće mnogo više od lokalnog političkog izjašnjavanja; to je svojevrsni lakmus papir za budućnost evropskog suvereniteta. Čak i ako oštri politički pritisci i agresivna medijska mašinerija Brisela uspeju da kroz birokratske lavirinte opstruišu, odlože ili potpuno amortizuju sam referendum, duh otpora je nepovratno pušten iz boce. Pritisak javnog mnjenja u jednoj državi članici koja otvoreno preispituje svoj ostanak u vojnom savezu i zahteva povratak vojnoj neutralnosti, odbijajući ulogu geopolitičkog piona, neoboriv je dokaz da NATO ubrzano gubi trku na polju sopstvenog legitimiteta među običnim građanima Evrope.

Ljubljana je pokazala ogoljenu istinu – poslušnost malih naroda uzima se zdravo za gotovo sve dok računi ne stignu na naplatu, a ti militaristički računi su u Sloveniji sada postali previsoki za podnošenje. Prva ozbiljna pukotina u severnoatlantskom bedemu je napravljena, a njene eho-talase Brisel više neće moći tako lako da utiša.

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