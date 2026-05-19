TRAŽI SE NASLEDNIK KRISTIJANA ŠMITA: Evo ko je favorit za mesto visokog predstavnika za BiH

UPRAVNI odbor Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini (PIC), koji bi trebalo da imenuje novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u zemlji, sastaće se 3. i 4. juna, ali nije izvesno da će tada biti izabran naslednik Kristijana Šmita, koji je najavio povlačenje sa te funkcije, javljaju lokalni mediji.

Mediji najviše šansi za imenovanje novog visokog predstavnika daju Italiji, a njen diplomata Antonio Zanardi Landi se smatra najozbiljnijim kandidatom.

Landi je ranije bio ambasador u Beogradu, Moskvi i Vatikanu. Italijan nikada nije obavljao funkciju visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, ali Italijan je trenutni šef delegacije EU u Bosni i Hercegovini, koji je i specijalni predstavnik Unije, dok italijanski general komanduje EUFOR-om.

Dakle, u slučaju Landijevog imenovanja, jedna zapadna zemlja bi imala neviđenu koncentraciju uticaja na ključnim pozicijama u Bosni i Hercegovini.

Neke evropske zemlje ne žele da Amerikanci imaju odlučujući uticaj

Pored podrške Rima, Landi navodno već ima onu Vašingtona, bez koje imenovanje novog predstavnika ne bi bilo moguće, ali neke druge evropske zemlje nisu zadovoljne takvim rešenjem, jer ne žele da SAD imaju odlučujući uticaj u ovom procesu.

„Nezavisne novine“ iz Banjaluke, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore, navode da je jedino sigurno da će novi visoki predstavnik biti izabran u Upravnom odboru PIC-a i da se potvrda neće tražiti u Savetu bezbednosti UN, jer je sigurno da bi problem tamo ponovo bio stav Rusije, koja je svojim vetom želela da spreči imenovanje Šmita.

Odsustvo takve potvrde imenovanja u Savetu bezbednosti UN bio je glavni razlog zašto je Republika Srpska osporila Šmitov mandat, odbijajući svaku saradnju sa njim.

Rusija podržava zahteve koji dolaze iz Republike Srpske

Međutim, ako je rešen problem kako imenovati Šmitovog naslednika, pitanje ko će to zapravo biti nije rešeno, jer EU navodno želi da ima potpunu kontrolu nad trošenjem sredstava kojima raspolaže OHR, budući da uglavnom finansira rad tog tela.

U takvoj jednačini, tvrde „Nezavisne novine“, Landi, koji zapravo važi za američkog favorita, eliminiše se iz kombinacije. Ako se do početka juna ne postigne dogovor, moguće je da će Šmit, uprkos ostavci, ostati visoki predstavnik do 2027. godine, jer je svima važno da OHR bude u potpunosti funkcionalan u godini kada se održavaju opšti izbori u BiH, zakazani za 4. oktobar.

Upravni odbor PIC-a je telo koje čine najuticajnije zapadne zemlje i Turska, koja tamo zastupa interese Organizacije islamske konferencije (OIC).

Rusija je suspendovala svoje članstvo, godinama insistirajući na zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika (OHR), čime zapravo podržava zahteve koji dolaze iz Republike Srpske, odnosno od Milorada Dodika, koji je prošle godine smenjen sa mesta predsednika entiteta nakon što je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog nesprovođenja odluka visokog predstavnika.

Nemački političar Šmit, koji je preuzeo funkciju visokog predstavnika u avgustu 2021. godine, prošle nedelje je objavio svoje penzionisanje, a potom je pojasnio da to čini „ne svojom voljom, već zato što je vreme za novi početak za BiH“.

Njegova objava je povezana sa odlukom aktuelne američke administracije da promeni politiku prema Bosni i Hercegovini, odnosno da OHR transformiše iz faze intervencionizma, koja je podrazumevala nametanje odluka i zakona u prethodnom Šmitovom mandatu, u neku vrstu posrednika i prepusti odgovornost lokalnim političarima.

Međunarodna zajednica je imala ovaj pristup, koji sada zagovaraju SAD, tokom mandata Valentina Incka kao visokog predstavnika, kome nije bilo dozvoljeno da direktno interveniše 12 godina, što je dovelo do opšte stagnacije u zemlji i odsustva bilo kakvih reformi.

