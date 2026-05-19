PUKAO MOST NA GRANIČNOM PRELAZU GRADIŠKA: Obustavljen saobraćaj

SRUŠIO se deo mosta prema graničnom prelazu Gradiška na bosanskohercegovačkoj strani granice i trenutno je zatvoren saobraćaj za sva vozila prema graničnom prelazu.

HAK javlja da je zbog oštećenja na mostu između graničnih prelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) prekinut saobraćaj u oba smera.

Prema prvim informacijama, nema povređenih osoba, a više informacija će biti poznato tokom dana.

U ovom trenutku nije poznato ni kako je došlo do urušavanja dela mosta.

Prema prvim informacijama, do urušavanja je došlo noćas oko 1 sat.

Vozačima se savetuje da odmah preusmere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze.

Lokalni mediji javljaju i da je zatvoren u saobraćaj Ulicom vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom.

