Zemljotres potresao Sarajevo: Građani osetili snažan potres
SARAJEVO je pogodio zemljotres jačine 3,0 Rihterove skale, sa epicentrom 14 kilometara od grada, a potres su građani jasno osetili, bez prijavljene štete.
Građane Sarajeva potresao je zemljotres jačine 3,0 stepena Rihterove skale, koji je zabeležen u 18.53 časova.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa nalazio se oko 14 kilometara jugoistočno od Sarajeva.
Iako je bio umeren zemljotres, činjenica da je zabeležen na maloj dubini doprinela je tome da su ga stanovnici osetili intenzivnije nego što bi se očekivalo za ovu magnitudu. Mnogi građani su izjavili da ih je iznenadio kratak, ali primetan potres.
Prema dostupnim informacijama, nije bilo prijavljenih povređenih niti materijalne štete. Nadležne službe nisu morale da intervenišu, a situacija se prati bez dodatnih problema.
(Kurir)
Preporučujemo
"Koncept dovršen": Tramp optimističan u vezi sa mogućim sporazumom sa Iranom
19. 04. 2026. u 21:27
Brutalno poređenje: Jedan tenk prošao kroz pakao džungle – ostali se zaglavili u blatu!
19. 04. 2026. u 21:22
Netanjahu poručio: Rat još nije gotov - u svakom trenutku može se desiti nešto novo
19. 04. 2026. u 21:13
Neviđena situacija Ormuz opusteo: Nijedan tanker ne prolazi – preti energetski šok!
19. 04. 2026. u 21:11
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
