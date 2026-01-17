Region

"BOŠNJACI BI U NAREDNOM RATU PROŠLI TRIPUT GORE" Prkačin: To nije pretnja, to je upozorenje (VIDEO)

В.Н.

17. 01. 2026. u 21:40

HRVATSKI političar Ante Prkačin istakao je za FACE TV da bi Bošnjaci u eventualnom narednom ratu prošli tri puta gore.

БОШЊАЦИ БИ У НАРЕДНОМ РАТУ ПРОШЛИ ТРИПУТ ГОРЕ Пркачин: То није претња, то је упозорење (ВИДЕО)

Foto: Jutjub printskrin/FACE TV

- Ja rekoh da bi Bošnjaci u idućem ratu prošli tri puta gore. To nije pretnja, to je upozorenje, ne idite ljudi u to. Možda bi bilo zgodno da sam NATO-u odgovorio na kraju emisije? Dakle, u onome ratu, kada je bila žestoka bitka Hrvata i Bošnjaka 80 % hrvatskog naroda je sa simpatijama gledalo u Bošnjake i muslimane. Međutim, u međuvremenu se došlo do informacije, mi smo u Hrvatskoj znali za sve ove hrvatske krivice koje su izazvale ratne sukobe Hrvata i Bošnjaka, a u međuvremenu smo saznali da je druga strana, odnosno, vaša strana je jednako kriva - rekao je Prkačin.

