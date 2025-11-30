ŽENA (79) BRUTALNO UBIJENA U SVOM DOMU! Zatečeni tragovi nasilne smrti, policija na mestu užasa!
JEDNA starija žena (79) pronađena je mrtva u svom domu u Medulinu u Istri. Policija je zaključila da je reč o nasilnoj smrti. U toku je istraga.
U kući na području Medulinau Istrisinoć je pronađeno telo 79-godišnje žene, a s obzirom na zatečene tragove, sumnja se na nasilnu smrt.
Na mesto događaja izašli su policajci koji su obavili uviđaj. Kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, naložena je obdukcija tela žene.
Policijski službenici, u saradnji s nadležnim državnim tužilaštvom, nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.
(Kurir.rs/Index.hr)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ODREĐEN PRITVOR GLAVNOM INSPEKTORU: Iza brave i njegov kum
29. 11. 2025. u 16:33
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)