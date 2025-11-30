Region

ŽENA (79) BRUTALNO UBIJENA U SVOM DOMU! Zatečeni tragovi nasilne smrti, policija na mestu užasa!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 11. 2025. u 10:19

JEDNA starija žena (79) pronađena je mrtva u svom domu u Medulinu u Istri. Policija je zaključila da je reč o nasilnoj smrti. U toku je istraga.

ЖЕНА (79) БРУТАЛНО УБИЈЕНА У СВОМ ДОМУ! Затечени трагови насилне смрти, полиција на месту ужаса!

Foto: Shutterstock

U kući na području Medulinau Istrisinoć je pronađeno telo 79-godišnje žene, a s obzirom na zatečene tragove, sumnja se na nasilnu smrt.

Na mesto događaja izašli su policajci koji su obavili uviđaj. Kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, naložena je obdukcija tela žene.

Policijski službenici, u saradnji s nadležnim državnim tužilaštvom, nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

(Kurir.rs/Index.hr)

