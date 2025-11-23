LICEMERNI PLENKOVIĆ: Premijer Hrvatske progovorio o mirovnom planu za Ukrajinu, pa se obrukao za sve pare
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini nazvao "izrazito problematičnim" jer predviđa prepuštanje čak tri ukrajinske regije Rusiji.
Najavio je i sazivanje sastanka na nivou evropskih čelnika, na kojem će se raspravljati o pozicijama Ukrajine i analizirati sadržaj i implikacije predloženog plana.
Plenković je to rekao danas u Beču, gde je učestvovao na međunarodnoj konferenciji o budućnosti Evrope, a nakon završnog panela "Prema novom evropskom samopouzdanju", održanom u dvorcu Hofburg, zajedno s predsjednikom Vlade Luksemburga Lukom Fridenom, obratio se novinarima.
- Izrazito je problematično da se po predloženom mirovnom planu za okončanje rata u Ukrajini čak tri regije prepuštaju Rusiji i da joj se omogući da iz ove agresije ode s Krimom, Luganskom i Donjeckom - rekao je Plenković.
Smatra da će upravo taj segment biti najzahtevniji za Ukrajinu u narednim danima, kako se plan bude modifikovo i prilagođavao.
- To je naime suprotno ustavu Ukrajine, ide se u kršenje načela teritorijalnog integriteta - rekao je Plenković, a čija zemlja ne priznaje teritorijalni integritet kad je u pitanju Kosovo i Metohija.
Preporučujemo
"RUSI NAPREDUJU, A DOLAZI ZIMA" Sijarto: Kijevu je u interesu da prihvati američki plan
23. 11. 2025. u 17:31
ZELENSKI IZ ŽENEVE: Krvoproliće mora biti zaustavljeno - čekam rezultate još danas
23. 11. 2025. u 13:33
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)