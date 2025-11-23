LICEMERNI PLENKOVIĆ: Premijer Hrvatske progovorio o mirovnom planu za Ukrajinu, pa se obrukao za sve pare

PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini nazvao "izrazito problematičnim" jer predviđa prepuštanje čak tri ukrajinske regije Rusiji.

Foto: Profimedia

Najavio je i sazivanje sastanka na nivou evropskih čelnika, na kojem će se raspravljati o pozicijama Ukrajine i analizirati sadržaj i implikacije predloženog plana.

Plenković je to rekao danas u Beču, gde je učestvovao na međunarodnoj konferenciji o budućnosti Evrope, a nakon završnog panela "Prema novom evropskom samopouzdanju", održanom u dvorcu Hofburg, zajedno s predsjednikom Vlade Luksemburga Lukom Fridenom, obratio se novinarima.

- Izrazito je problematično da se po predloženom mirovnom planu za okončanje rata u Ukrajini čak tri regije prepuštaju Rusiji i da joj se omogući da iz ove agresije ode s Krimom, Luganskom i Donjeckom - rekao je Plenković.

Smatra da će upravo taj segment biti najzahtevniji za Ukrajinu u narednim danima, kako se plan bude modifikovo i prilagođavao.

- To je naime suprotno ustavu Ukrajine, ide se u kršenje načela teritorijalnog integriteta - rekao je Plenković, a čija zemlja ne priznaje teritorijalni integritet kad je u pitanju Kosovo i Metohija.