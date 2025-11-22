SNEŽNI HAOS U REGIONU: Automobili ostali zaglavljeni na putu - u jednom gradu napadalo pola metra snega (VIDEO)

OBILNE snežne padavine paralizovale su gradove u regionu, pa je tako u Sarajevu nastao saobraćajni kolaps, dok je u Kneževu formiran snežni pokrivač neverovatne visine od 55 centimatara. Takođe, Hrvatska je zavejana, a automobili su ostali zaglavljeni na putu.

Foto: Tanjug

Obilne snežne padavine izazvale su zastoje u saobraćaju, otežano kretanje vozila i povećale rizik od saobraćajnih nezgoda jutros u Sarajevu, saopšteno je iz zimske službe KJKP "RAD".

Na terenu je angažovano 36 vozila i 90 radnika, koji čiste saobraćajnice, dok se u opštini Novi Grad ručno čiste trotoari i lokalne ulice, preneo je Kliks.ba.

Iz "RAD"-a su naveli da neoznačeni prokopi i prepreke na putevima otežavaju čišćenje i dovode do kvarova vozila.

Saraybosna’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı, şehir genelinde ulaşımda ciddi aksamalara ve zorluklara neden oluyor. pic.twitter.com/HHkqNGuUGC — Balkan Postası (@balkanpostasi) November 22, 2025

Federalni hidrometeorološki zavod prognozira oblačno vreme sa snegom i susnežicom u većem delu Bosne, dok će u Hercegovini padati kiša. Dnevne temperature se kreću između minus dva i četiri stepena, a na jugu do 12 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da će padavine da se nastave i narednih dana, uz povremena razvedravanja i nove ciklone.

Zimske službe i dalje rade punim kapacitetom. Građanima se savetuje oprez u saobraćaju dok se putevi postepeno raščišćavaju. Meteorolozi najavljuju kratko smirivanje vremena od nedelje, ali i nove padavine početkom naredne sedmice.

U BiH zimske službe na nogama; U Kneževu snežni pokrivač visine 55 centimetara

Mehanizacija zimske službe u Banjaluci trenutno je najvećim delom angažovana na čišćenju snega u višim predelima grada, saopšteno je iz Gradske uprave.

Iz zimske službe su naveli da se saobraćajnice čiste po prioritetima i mole vozače za strpljenje, uz preporuku da prilagode vožnju uslovima na putu, piše RTRS. Juče su ekipe zimske službe takođe radile u višim područjima, uz posipanje soli.

Prema prognozi, tokom dana se očekuje porast snežnog pokrivača do oko 10 centimetara u nižim delovima grada, dok će u višim predelima pasti i do 20 centimetara. Padavine će oslabiti i prestati večeras i naredne noći.

U Kneževu je izmereno 55 centimetara snega, ali su svi putni pravci prohodni, saopštio je rukovodilac Odeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, Srđan Jolić.

Najviše problema izaziva teretni saobraćaj, dok je deonica preko Rogulja usporena, ali uglavnom prohodna.

Jolić je apelovao na vozače da poseduju zimsku opremu, posebno kamioni i vozila na planinskim prevojima, kako bi se izbegao zastoj i nezgode.

"Preventivno delujemo da snežni pokrivač na putu ne pređe 10 centimetara, a trenutno nema više od dva do tri centimetra. Sneg se redovno čisti", rekao je Jolić.

Obilne padavine koje od jutros padaju u Republici Srpskoj nisu značajnije usporile saobraćaj, a ekipe za održavanje puteva su na terenu od ranih jutarnjih časova.

Sneg zavejao Hrvatsku: Automobili zaglavljeni u nanosima

Sneg danas pada širom Hrvatske, a kod Splita i Klisa otežan je saobraćaj i više automobila se zaglavilo u snegu, navodi se u saopštenju meteorološkog sajta Crometeo.

Sneg pada u Lici, Gorskom kotaru, centralnoj i severozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i u Dalmatinskoj zagori, prenosi portal Index.hr.

Većina puteva u Hrvatskoj je vlažna ili pokrivena snegom i klizava, navodi se u upozorenju Hrvatskog autokluba.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je u jutros da je najveći snežni pokrivač i Zavižanu debljine 32 centimetra.

Pod zimskom opremom se podrazumevaju zimske gume (M+S) ili četiri letnje gume sa profilom od najmanje četiri milimetra, lanci za sneg koji u zimskim uslovima sa snegom moraju biti postavljani na pogonske točkove.

Da li sneg stiže i u Srbiju?

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, u brdsko planinskim predelima i sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima severne, zapadne i centralne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na krajnjem jugu i istoku će se zadržati malo toplije vreme, a temperature će se kretati od nula do šest stepeni, na istoku i krajnjem jugu do 13 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom i susnežicom, a u višim delovima grada, kao i na području Avale i Kosmaja i sa snegom, a najviše dnevna temperatura biće oko tri stepena.

Sledeće nedelje biće toplije uz prolazna naoblačenja sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

(Tanjug)

BONU VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć