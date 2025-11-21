Region

ČOVIĆ: BiH može napredovati samo uz tri entiteta

21. 11. 2025. u 21:52

PREDSEDNIK HDZ-a Dragan Čović istakao je da samo kroz ravnotežu između tri entiteta, BiH će moći napredovati i pružiti jednakost svim narodima.

Foto: Printskrin/RTV Hercegbosna

- Pregovarački proces za Evropsku uniju mogao bi biti platforma za ostvarenje tih promena, ali to zahteva našu političku odgovornost i pragmatizam. Ako to ne uspemo dogovoriti, bićemo prisiljeni tražiti pomoć međunarodnih partnera - poručio je Čović, prenosi Jutarnji list. 

Naglasio je da je odlazak OHR-a trebao biti davno realizovan.

Čović je zaključio da će BiH, uz odgovornu političku volju, moći uspešno odgovoriti na izazove.

