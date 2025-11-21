Region

GORI ZGRADA POLICIJE U KNINU: Plamen sve uništio

V.N.

21. 11. 2025. u 20:28

U ZGRADI policije u Kninu večeras je izbio požar. Kako piše portal 24sata, požar je izbio u jednoj od prostorija na prvom spratu zgrade.

ГОРИ ЗГРАДА ПОЛИЦИЈЕ У КНИНУ: Пламен све уништио

Foto: A. Stevanović/Ilustracija

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do požara.

Kako prenosi 24sata, prostorija u kojoj je izbio požar u potpunosti je izgorela.

 - Ostale prostorije su začađene, još uvek traje sanacija - naveli su vatrogasci.

Srećom, vatrogasci su relativno brzo lokalizovali, a potom i potpuno ugasili požar.

Građani javljaju da je u ovom delu grada obustavljen saobraćaj.

Nije poznato da li je neko povređen.

(Telegraf)

