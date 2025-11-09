"ĆUTANJE EU JE SRAMOTNO" Cvijanovićeva o eksploziji ustaštva u Hrvatskoj

SRPSKI član Predsedništva BiH Željka Cvijanović osudila je napade na Srbe u Splitu i Zagrebu i ocenila da je sramotno što Evropska unija ćuti povodom takvih incidenata.

Željka Cvijanović / Foto D. Pozderović

- Ustački pokliči i parole su očigledno ne samo recidivi mračne prošlosti, već i sadašnjost sa kojom Hrvatska odbija da se suoči - rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je Hrvatska dužna da zaštiti Srbe koji su, kako je navela, od konstitutivnog naroda u Hrvatskoj postali obespravljena manjinska zajednica i meta za napade ekstremista.

U petak uveče pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, okupilo se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu u vreme održavanja izložbe u okviru Dana srpske kulture, i uzvikivalo ustaški poklič "za dom spremni".

Dok je prethodnog dana u Splitu održan protest navijača Fudbalskog kluba Hajduk, takozvane Torcide, zbog hapšenja devet osoba koje su učestvovale u incidentu na manifestaciji Dani srpske kulture u tom gradu, a tokom protesta u centru grada takođe su odjekivali ustaški pozdrav "za dom spremni".

(Sputnjik)