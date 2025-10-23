PAPU LAVA POMIRENJE VODI U TURSKU: Novi poglavar Rimokatoličke crkve najavio mesto prvog zvaničnog putovanja u inostranstvo

Veliku želju pokojnog pape Franje da poseti Tursku gde je pre 1.700 godina održan prvi ekumenski sabor u istoriji hrišćanstva, ispuniće sad papa Lav, koji će od 27. do 30. novembra posetiti tu zemlju.

Foto: Tanjug/AP

Potom ide u Liban, gde nosi poruke mira i nade zemlji koja je osetila strahotu rata na Bliskom istoku.

Nije iznenađenje što je papa Lav izabrao baš Tursku i Liban za prva zvanična putovanja van Vatikana, jer je u fokus svog pontifikata stavio mir i dijalog. Gotovo svakodnevno papa prima inostrane državnike i u svim tim razgovorima dominira tema mira, koji je u svetu toliko ugrožen. Takođe ističe potrebu dijaloga i saradnje, te obnove duhovnosti i tradicije sa crkvama istočnog obreda.

- Zahvaljujem Bogu za one hrišćane, istočne i latinske, koji pre svega na Bliskom istoku istrajavaju i ostaju u svojim domovinama, odolevajući iskušenju da ih napuste. Hrišćanima se mora dati prilika, i to ne samo rečima, da ostanu u svojim domovinama sa svim pravima potrebnim za bezbedan život - poručuje papa.

Godišnjica Nikejskog sabora, održanog pre 1.700 godina stotinak kilometara od Istanbula, smatra se važnim trenutkom u katoličko-pravoslavnim odnosima. Sazvao ga je car Konstantin u želji za verskim jedinstvom. Grad Nikeja više ne postoji, ali ruševine se nalaze u gradiću Izniku, stotinak kilometara jugoistočno od Istanbula, pa će papa otputovati tamo, gde njegov prethodnik zbog bolesti nije mogao.

O migrantima suprotno Trampu Papa je nastavio brigu za imigrante, tako što je i njemu bliski kardinal Blejz Kupih, nadbiskup Čikaga, izrazio bol što se razdvajaju porodice imigranta u Americi. "Crkva je sa vama, a ovi postupci ranjavaju dušu i našeg grada. Čvrsto stojimo uz imigrante", poručio je. Papa je američkog kardinala imenovao u Papsku komisiju u Vatikanu, uz proteste američkih konzervativaca, a podržao je i njegov stav da se sa imigrantima mora postupati dostojanstveno. "Amerika ne sme da zaboravi da svi dolazimo iz imigrantskih porodica", kaže kardinal iz Čikaga, uz podršku pape.

- Mnogi hrišćani u svetu danas gledaju na ovaj sabor ne samo sa nadom, nego i željom da se jedinstvo ne obnovi samo u Crkvi, nego i u političkom svetu. Jer i 325. godine radilo se, na kraju, o jedinstvu Crkve i jedinstvu Carstva. Danas su, nasuprot tome, i Crkva i svet razjedinjeni i rascepkani - kaže nemački teolog Kristijan Stol. - Lav je pre putovanja poručio da teži potpunom zajedništvu svih hrišćana, sa inspiracijom u Nikejskom saboru. Za prvi ekumenski sabor papa kaže "to je trenutak istinskog jedinstva u veri sa pravoslavnim hrišćanima. Ali ne radi se o gledanju unazad, već unapred".

Putovanje u Liban posebno je značajno, jer će američki papa poslati poruke u ovom osetljivom trenutku za mir i potrebu da diplomatija zameni oružje.

- Putovanje će pružiti istorijsku priliku za promociju hrišćanskog jedinstva i proglašavanje poruke mira na Bliskom istoku, u zemlji koja je toliko propatila - rekao je papa.

Liban je većinski muslimanski, ali ima 18 verskih grupa, uključujući 12 hrišćanskih, što je najveći postotak hrišćana na Bliskom istoku. Papa Lav se zavetovao da će aktivno promovisati duhovnost i tradicije crkava istočnog obreda, zajednica ukorenjenih na Bliskom istoku koje su se borile za opstanak tokom decenija progona i rata.

- Želim pre svega da izrazim bliskost sa voljenim i napaćenim Libanom - poručio je Lav.