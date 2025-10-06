"POMRAČIO MU SE UM, TRAJALO JE NEKOLIKO MINUTA" Skandal trese Hrvatsku

POZNATI hrvatski reditelj optužen je od strane zagrebačkog tužilaštva zbog incidenta sa ćerkom u stanu u centru grada.

Foto: Shutterstock

Prema optužnici, reditelj je ćerku 16. decembra prošle godine zgrabio za vrat i davio, čupao je za kosu i grizao joj zglob zubima. Sledećeg dana, ona je potražila medicinsku pomoć zbog vidljivog traga ujeda na podlaktici, koji je okarakterisan kao lakša telesna povreda, a zatim se u slučaj uključila policija koja je uhapsila 71-godišnjeg reditelja.

Tužilaštvo traži da se optuženi izrekne kazna od godinu dana zatvora bez uslovnog otpusta zbog nanošenja povreda voljenoj osobi.

Ćerka je otkrila da već duže vreme ima turbulentan odnos sa ocem i da je on nenajavljeno dolazio u stan, iako mu je ona rekla da ne dolazi.

- Rekao je da je došao zbog majke. Počeo je da viče. Ušao je u stan uprkos mom otporu. U hodniku me je jednom rukom zgrabio za grlo, a drugom za kosu. Odgurnula sam ga rukom savijenom u laktu, pokušavajući da se izvučem iz tog stiska, a onda me je ugrizao za podlakticu. Sve je to trajalo nekoliko minuta. Ne znam kako sam uspela da se oslobodim jer je on u dobroj fizičkoj kondiciji i konstituciji. Mislim da je imao mentalni gubitak svesti - rekla je rediteljeva ćerka, koja je u jednom trenutku uspela da pobegne u kupatilo i zaključa se.

On je negirao optužbe, tvrdeći, između ostalog, da je došao da donese bivšoj ženi hranu nakon što se vratila iz bolnice. Ćerka mu je otvorila vrata.

- Ona je otvarala i zatvarala vrata. Pustila me je da napravim korak ili dva u stan i vikala mi da izađem. Udarila me je. Nisam je zgrabio za vrat. Možda jesam. Ali je nisam ni ugrizao zubima. Reagovao sam tako na nju jer je htela da me „zakolje“. Na kraju sam otišao čim je otišla u kupatilo - branio se optuženi reditelj.

Ćerka je rekla da te večeri nije pozvala policiju, a pošto se njen otac sledećeg dana pojavio na vratima stana u kojem živi sa majkom, odlučila je da potraži pomoć policije.

Šta će sud na kraju reći biće poznato nakon što optužno veće donese odluku o osnovanosti optužnice.

(alo.rs)