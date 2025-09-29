Region

PAO PRVI SNEG NADOMAK SRBIJE, POGLEDAJTE PRIZORE KAO USRED ZIME: Očekuju se hitna upozorenja, padavine prete da se intenziviraju (FOTO/VIDEO)

В. Н.

29. 09. 2025. u 23:39

PRVI sneg u Rumuniji ove sezone pada na planinskim oblastima, uključujući Transfagarašan. ANM izdala upozorenje za hladne i kišovite dane, a sneg stiže i u Srbiju sa mogućim snežnim prekrivačem od preko pola metra na Kopaoniku.

ПАО ПРВИ СНЕГ НАДОМАК СРБИЈЕ, ПОГЛЕДАЈТЕ ПРИЗОРЕ КАО УСРЕД ЗИМЕ: Очекују се хитна упозорења, падавине прете да се интензивирају (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP

U Rumuniji je zabeležen prvi sneg ove sezone u nekoliko planinskih oblasti u ponedeljak ujutru, 29. septembra, uključujući i slikoviti put Transfagarašan, dok se hladnije vreme proširilo širom zemlje. Nacionalna meteorološka administracija takođe je izdala vremensko upozorenje koje važi za ovu nedelju, upozoravajući na hladne i kišovite uslove.

Regionalna direkcija za puteve i mostove (DRPD) u Brašovu izvestila je o snegu u oblasti jezera Balea na Transfagarašanu, gde su ekipe pripremile plugove i posule materijale protiv klizanja kako bi sprečile stvaranje leda.

- Iako sneg koji je pao jutros za sada ne stvara probleme, naše kolege će tokom dana intervenisati sa plugovima i materijalom protiv klizanja, posebno jer se očekuje da će se uslovi pogoršati u narednim danima - saopštila je agencija na društvenim mrežama, apelovavši na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu.

Slične mere preduzete su i na Transalpini, gde su ekipe koristile mašine za čišćenje snega, prenosi News.ro.

Prizori kao usred zime

U okrugu Maramureš, lokalni zvaničnici potvrdili su snežne padavine na prevoju Prislop, navodeći da su mehanizacija i sredstva za odleđivanje spremni za upotrebu na magistralnom putu DN18 oko Borșe.

U međuvremenu, snimci sa društvenih mreža prikazuju slikovite prve snežne prizore u još nekoliko planinskih oblasti, gde su pahulje prekrile krovove i dvorišta.

"Moguća hitna upozorenja"

ANM je izdala vremensko upozorenje koje važi od 29. septembra do 2. oktobra, upozoravajući na hladne i kišovite uslove u većem delu zemlje. Na visinama iznad 1.700 metara očekuju se snežne padavine, sa akumulacijom od 5 do 10 centimetara.

Dnevne temperature će se uglavnom kretati između 11 i 20 stepeni Celzijusa, dok će se noćne spuštati na vrednosti između 1 i 10 stepeni, s još hladnijim temperaturama u planinskim kotlinama.

Agencija je saopštila da će ažurirati prognoze po potrebi, uključujući i izdavanje hitnih upozorenja za ekstremne vremenske prilike.

(Blic/Romanian Insider)

