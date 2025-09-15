EKSPLOZIJA NASILJA U ZAGREBU: Deca beže kući, ulicom odjekivali krici

TALAS napada maloletničkih bandi u Retkovcu u Hrvatskoj ne jenjava, tvrde stanovnici ovog naselja u okviru zagrebačke Dubrave.

Naprotiv, grupa dece, kažu roditelji koji su prestravljeni situacijom, nastavlja da prebija decu koja žive u ovom naselju. I koriste, kažu, brutalne metode, napadajući svoje vršnjake šipkama, štapovima, daskama i svim što im dođe pod ruku.

- Policija očigledno nije ništa učinila da ovu decu skloni sa ulice, a to potvrđuje i najnoviji subotnji napad. Oko 21 čas u Ružinoj aleji, oko 15 maloletnika, među kojima su bile i devojčice, pretuklo je dva dečaka koji su potom završili na hitnom prijemu – otkriva stanovnik Retkovca.

Jakanje i vriska odjekivali su ulicom, dodaje on. Dečaci, previjajući se od bola, molili su ih da prestanu. Ali iako su vrištali, grupa nasilnika je nastavila da ih nemilosrdno udara po telu, ne birajući mesto.

Prepolovili su dasku na detetu

- Bili su kao čopor divljih pasa. Nisu se smirili ni kada je jedan gospodin reagovao sa prozora zgrade, čak ih je polio vodom – seća se sagovornik za hrvatski portal, koji nije siguran kako iko može da ih zaustavi.

Jedan od dečaka koje su pretukli, nastavlja on, završio je sa krvavim nosom, a krvi je bilo i na njegovoj majici i pantalonama. Napadači su pobegli neposredno pre nego što je komšija iz zgrade izašao na ulicu, a nekoliko metara dalje, kod prodavnice, napali su i drugog maloletnika koji je pokušao da im pobegne. Vratio se kući u još gorem stanju.

- Prepolovili su dasku na detetu... Dakle, ova deca nemaju moralne vrednosti i ne plaše se nikoga, rekao je stanovnik Retkovaca, koji je mesecima u neverici šta se dešava u komšiluku u kojem živi.

Pljunuli su ženi u lice, šutirali njenog partnera u lice

I to nije jedina stvar koja se dogodila u poslednje vreme. Deca čiji je uzrast, prema rečima sagovornika, od 10 do 16 godina, fizički su napala drugu mladu ženu na livadi.

- Pljuvali su joj u lice i gnusno je psovali. Njen dečko je bio u blizini i kada je video šta se dešava, potrčao je da joj pomogne. Ona je počela da trči i srećom ušla u jedan bar, ali su oborili njenog dečka na zemlju i počeli da ga šutiraju u lice. Dva gospodina koja su to videla iz daljine odmah su došla na lice mesta i nekako rasterala dečake, spasivši ga od još težih batina – kaže nam drugi sagovornik, opisujući događaj koji se odigrao pre dve nedelje.

Policija: „Ovo su izolovani incidenti“

Policija takođe tvrdi da su u pitanju izolovani incidenti u naselju Retkovec i da navodi o grupama maloletnika sa devijantnim ponašanjem nisu potvrđeni, i dodaju da njihovi službenici svakodnevno i preventivno obilaze mesta poput vrtića, škola i igrališta gde se deca kreću ili borave kako bi sprečili krivična dela i prekršaje, posebno sa elementima nasilja.

Bezbednost dece ispod nule

Međutim, roditelji koji ovde žive samo odmahuju rukom na ove navode. Bezbednost njihove dece, kažu, je ispod nule. I brinu se za sopstvenu bezbednost, podsećajući da je tokom letnjih meseci jedna žena u tridesetim godinama slomila ruku, a i njen muž je poslat u bolnicu. Nekoliko njih ističe da su tamo završili jer su pokušali da reaguju na teror ove bande, kako je nazivaju.

- Nemaju poštovanja prema starijima. Devojke nazivaju k******, bacaju kamenje na dve. Došli su da pretuku jednog dečaka ispred njegove kuće. Majka i deda su ih jedva oterali. I sve to snimaju mobilnim telefonima, zamislite haos - rekao je jedan otac.

