OPŠTI HAOS NA PRIMORJU: Potukli se pijani Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac

SEDAM muškaraca, među kojima i dvojica državljana Srbije, privedeno je na Pagu u ponedeljak zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Foto Shutterstock

Policija je privela i troje hrvatskih državljana, jednog Crnogorca i Bosanca, zbog sumnje da su u nedelju u Povljani, u ranojutarnjim satima u smeštajnom objektu kampa remetili javni red i mir na naročito drzak način, obzirom na vreme i mesto na kojem su se nalazili i drugi gosti.

"Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su hrvatski državljani u dobi od 30, 24 i 19 godina i državljanin Srbije u dobi od 25 godina, oko 5 sati ujutro zajedno došli kod zaposlenog u kampu, gde je potom došlo do međusobnog verbalnog i fizičkog sukoba sa stranim državljanima; 27-godišnjim državljaninom Srbije, 32-godišnjim državljaninom Crne Gore i 26-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju.

Nakon međusobnog fizičkog sukoba unutar zatvorenih prostora, nastavili su s remećenjem javnog reda i mira i van objekta, oštećujući inventar.

Osumnjičeni uhapšeni

Osumnjičeni su uhapšeni isto jutro i privedeni u prostorije policije, gde je kod većine učesnika utvrđena prisutnost alkohola u krvi.

"Tokom daljeg postupanja učesnike događaja pregledali su radnici hitne medicinske pomoći, koji su kod trojice konstatovali lake telesne povrede", navodi se.

Tuči je prethodilo remećenje javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Povljani oko 3 sata u noći, u kojem su od navedenih učesnika učestvovala dvojica hrvatskih državljana starosti 24 i 19 godina, i državljanin Srbije star 27 godina.

"Stoga je protiv njih trojice nadležnom sudu podnesen optužni predlog i zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s time da je 24-godišnjem hrvatskom državljaninu stavljeno na teret da je uz navedeno kršio i Zakon o suzbijanju diskriminacije", navodi se u saopštenju.

(Blic)

BONUS VIDEO-