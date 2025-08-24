Region

TRAGEDIJA: Ovo je muškarac koji je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Sokolović Kolonija

Novosti online

24. 08. 2025. u 21:31

SMRTNO je stradao motociklista Admir Cucak (34) u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u 18:15, u sarajevskom naselju Sokolović Kolonija.

ТРАГЕДИЈА: Ово је мушкарац који је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи у насељу Соколовић Колонија

Foto: Fejsbuk

Admir Cucak živeo je u Butmiru i bavio se prodajom automobila.

Bio je otac maloletnog sina. Vest o njegovoj smrti potresla je prijatelje, porodicu i sve one koji su ga poznavali.

(Avaz)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?