TRAGEDIJA: Ovo je muškarac koji je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Sokolović Kolonija
SMRTNO je stradao motociklista Admir Cucak (34) u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u 18:15, u sarajevskom naselju Sokolović Kolonija.
Admir Cucak živeo je u Butmiru i bavio se prodajom automobila.
Bio je otac maloletnog sina. Vest o njegovoj smrti potresla je prijatelje, porodicu i sve one koji su ga poznavali.
(Avaz)
