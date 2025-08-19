POVREĐENO VIŠE MALOLETNIKA U ROVINJU: Gliser se u punoj brzini zakucao u čamac u
ŠEST osoba je povređeno u nesreći na moru u Rovinju, saopštila je istarska policija.
- Juče oko 19:25 sati policija je primila izveštaj o pomorskoj nesreći u akvatoriju grada Rovinja, u kojoj je lakše povređen 58-godišnji nemački državljanin i pet maloletnika - saopštila je policija. I čitalac 24sata nam je poslao video u kojem možete videti trenutak u kojem se gliser srušio na rivu.
Zakucao se u čamac, pa u zid luke
Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture takođe je saopštilo da imaju informacije o nesreći koja se dogodila juče posle 19 časova.
- Očevidac je obavestio da su zbog sile sudara sa jednog od čamaca, sve osobe pale u more i odmah su povučene na drugi brod, koji je takođe učestvovao u nesreći, nakon čega su prevezeni na obalu - saopštilo je Ministarstvo.
Dodaju da je brod potom udario u zid stare gradske luke, u Rovinju, i zaustavio se, nakon čega su pripadnici Javne vatrogasne brigade JVP Rovinj osigurali mesto udara preventivnim merama protiv zagađenja mora.
- Preliminarnom istragom, zvaničnici Filijale Rovinj utvrdili su da je u trenutku nesreće na oba broda bilo ukupno 11 osoba. Po iskrcavanju na obali, sva lica su zbrinuta od strane zaposlenih u HMP Rovinj, bez ozbiljnijih fizičkih povreda. Oba broda koja su učestvovala u sudaru su hrvatske zastave - saopštilo je Ministarstvo.
Zaključili su da se inspekcijski nadzor sprovodi u nadležnosti Lučke uprave Pula i Filijale Lučke uprave Rovinj.
(blic, 24sata)
