VUKOVAR NE MOŽE BEZ SRBA: Naši sunarodnici drugi krug izbora u Hrvatskoj dočekuju bez briga ko će da prevagne

BEZ obzira na to hoće li u drugom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj pobediti u Vukovaru kandidat Domovinskog pokreta i HDZ Domagoj Bilić ili kandidat Suverenista i stranke DOMiNO Marijan Pavliček, novi gradonačelnik neće moći da funkcioniše bez podrške Srba.

foto N. Fifić

U izborima za gradsko veće SDSS je dobio 11,4 odsto glasova, treća je stranka po snazi i imaće dva mesta za Srđana Kolara i Dejana Drakulića. Toliko će imati i Demokratski savez Srba (procentualno osvojili manje glasova od SDSS), i to za Srđana Milakovića i Miroslava Radulovića, pa će svaki novi gradonačelnik više nego do sada morati da sarađuje sa srpskom zajednicom, što će promeniti dosadašnje odnose, a pre svega zanemarivanje prava vukovarskih Srba kada je gradonačelnik bio Ivan Penava.

Ali, otvara se i pitanje budućnosti Domovinskog pokreta, koji nema podršku ni u jednoj sredini, osim u Vukovaru. Ako i tu izgubi gradonačelničko mesto, bez obzira na to što i HDZ podržava njihovog kandidata Bilića, budućnost stranke je upitna, a time i položaj Domovinskog pokreta u hrvatskoj vladi.

Već sada se iz krugova vladajućih može čuti da Domovinski pokret više neće moći da postavlja uslove, a time ni da nastavlja antisrpsku politiku zbog koje je i SDSS isključen iz vlade. Nije nemoguće da će doći i do preslaganja većine, pa da će HDZ potražiti nove partnere za koaliciju, s time da će Domovinski pokret postati prošlost.

Krajnje desni Domovinski pokret je u dramatičnom padu kakav mu nisu mogli predvideti svi drugi akteri na hrvatskoj političkoj sceni, posebno što su čak tri ministra iz njihovih redova. Kandidatkinja za župana u Brodsko-posavskoj županiji Dubravka Lipovac Pehar dobila je samo 6,95 odsto glasova, pa u većini županija stranka i ne postoji.

Udarac za SDP DRMA se stolica i predsedniku SDP Siniši Hajdašu Dončiću posle katastrofalnog gubitka u Rijeci, jer kandidatkinja stranke nije ušla ni u drugi krug. Mnogi već govore o njegovoj smeni, što bi bila treća predsednička smena u SDP, pošto je stranku vodio Zoran Milanović.

Slično je u gradovima, osim ako depeovce ne podržava HDZ. A i članovi stranke na vlasti nezadovoljni su da u Vukovaru nisu imali svog kandidata, pa su dobili samo tri gradska većnika. Mnogi od njih će iz protesta glasati u drugom krugu za Pavličeka, što bi još više otežalo budućnost Domovinskog pokreta.

Očito, protivsrpska kampanja koju od prvog dana sprovodi Domovinski pokret nije dala rezultata. Politički brak sa HDZ bio je pre svega postignut da bi najveća hrvatska stranka ostala i dalje na vlasti, ali premijer i šef HDZ Andrej Plenković nije bio srećan zbog toga. Pogotovo ne kada je do javnosti došao snimak sastanka vođstva DP na kojoj Ivan Penava govori kako "Plenkovića niko nije ništa pitao, on je na to pristao ukoliko je hteo da bude premijer". Pred lokalne izbore Plenković je ugasio vatru i nije želeo da stvori nove napetosti između koalicionih partnera, što ne znači da posle izbora neće da planira preslaganje vlade.

Sada, kada DP ne predstavlja zaista ništa na hrvatskoj političkoj sceni to će biti mnogo lakše nego posle parlamentarnih izbora. I mnoge druge male stranke su pred gašenjem, nemaju više uticaja na nacionalnoj sceni, pa će i njihovi članovi koji su u Saboru, biti spremni za razne kompromise i promenu dresa. Za Plenkovića bi bilo najidealnije da postigne dogovor oko nove koalicije koja bi bila stabilna, ali bi isključivala Domovinski pokret. To bi otvorilo novu mogućnost saradnje sa SDSS i srpskom zajednicom u Hrvatskoj. Lider Srba Milorad Pupovac sve ovo vreme bio je blagonaklon prema stranci na vlasti i kritikovao je samo desničarski DP, a iskusni političar je očito Plenkoviću dao manevarski prostor za promene koje bi sada mogle da uslede.