''SPAŠAVAO JE OVAJ GRAD, A NJEGA NIKO NIJE MOGAO DA SPASE'' Prijatelj preminulog radnika Hitne u Kočanima otkrio jezive detalje

TRI dana nakon tragedije koja je uzdrmala ne samo Severnu Makedoniju već i celu bivšu Jugoslaviju, porodice i prijatelji se opraštaju od tragično stradalih ljudi u požaru u Kočanima.

Foto: Printscreen

Njih 59 izgubilo je živote, a 196 je povređeno kada je buktinja progutala diskoteku "Puls" u koju su došli da se lepo provedu ni ne sluteći da će im to biti poslednja noć u životu.

Gorgi postao otac pre pet meseci



Foto: Printscreen

Među stradalima je Gorgi Veličkov iz Kočana, srećno oženjen muškarac koji je pre samo nekoliko meseci dobio sina. Umesto da uživa u čarima roditeljstva, on će biti ispraćen na večni počinak.

- Bio je duša od čoveka. Čovek velikog srca. Uživao je u prirodi. Sa suprugom Marinom je dobio sina u novembru 2024. godine - rekao je za "Blic" njegov sugrađanin.

Gorgijev prijatelj je napisao na društvenim mrežama da je voleo planinarenje i biciklizam.

- Ceo da te čekam da mi odgovoriš na poruku, Gorgi. Ceo dan- napisao je, između ostalog, i dodao da će sledeću biciklističku turu posvetiti njemu.

Foto: Printscreen

O veličini tragedije kakvu Severna Makedonija ne pamti govori i činjenica da je još jedan život ugašen nakon kobne večeri, ali ne u požaru.

Kako smo pisali, Ilčo Gočevski Ile (41), vozač makedonske Hitne pomoći preminuo je nakon što je prevozio povređene ljude iz diskoteke smrti u Kočanima. Njegovo srce nije izdržalo stres koji je doživeo te noći.

Foto: Printscreen

Čovek koji se za 15 godina, koliko je radio kao vozač Hitne pomoći, nagledao svega i svačega jednostavno nije mogao da se izbori sa saznanjem da je 59 mahom mladih ljudi stradalo u jednom danu. Budući da su Kočane relativno mali grad sa svojih 24.000 stanovnika, nije nemoguće da je nesreći Gočevski nekoga od povređenih poznavao.

"Tu noć je slušao najstrašnije jauke"

Kako su ranije preneli makedonski mediji, Ile je nakon napornog dana otišao kući da se odmori, zaspao je i više se nije probudio. Stalo mu je srce.

- Ile je bio pošten čovek i vredan. Živeo je u Kočanima oko 15 godina sa suprugom Anetom i sinom. Radio je kao vozač Hitne pomoći u bolnici u Kočanima - priča stanovnik Kočana i dodaje:

- Tu noć je slušao najstrašnije jauke. Vozio je decu koju je do juče gledao u parku. On je spašavao ovaj grad, a njega niko nije mogao da spase. Dao je sve od sebe. Vozio ih je do bolnice, a onda se iznova i iznova vraćao na mesto zločina. To nije zločin, nego masakr! Srce ga je izdalo. On je naš heroj - poručio je sugrađanin Gočevskog za "Blic".

On je tog kobnog jutra čak 11 puta prevozio povređene do Skoplja.

Foto: Printscreen



Kosta Kocev u požaru u Kočanima je izgubio jednu od najboljih drugarica - Stefaniju, nakon čega je uputio potresnu poruku.

Među stradalima je mlada inspektorka Monika Spasova, majka jednogodišnje devojčice.

(Blic)