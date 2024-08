EKSPLODIRAO GLISER U HRVATSKOJ: Među povređenima i dete

ĆERKA me je pozvala da mi javi da se porodila: "Rodila sam curicu!" Posle pola sata pozvao me je doktor i rekao da je Enisi loše i da dođem do bolnice. Bila sam sama, pala sam u hodniku, ali pridigla sam se i požurila u bolnicu... A tamo - šok! Utrčala sam u hodnik, smirivalo me je osoblje, ponavljala sam: "Je l' mi živa Enisa?" Rekli su da je preminula, a nisu mi dali ni da je vidim!