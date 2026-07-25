NEDELJNI HOROSKOP OD 26. JULA DO 1. AVGUSTA: Lav rešava finansijska pitanja, a Vaga porodične probleme, Vodolija donosi važnu odluku
SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 26. jula do 1. avgusta, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...
PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Posao Vladalac vaše karijere 26. jula kreće retrogradno preko vašeg znaka i podseća da platite stare račune. Aspekti Sunca u kući kreativnosti 27. jula donose uspeh umetnicima i privatnicima, a pun Mesec 29. jula fokusira vas na politički angažman, podršku uticajnih osoba, zaradu. Uspeh u visokom obrazovanju, javnoj delatnosti, pravnim pitanjima, na putovanjima.
Ljubav Aspekti Sunca u kući ljubavi 27. jula slobodnim Ovnovima donose susret sa sudbinskim partnerom, brak i veliku šansu za proširenje porodice. Kvadrat između Marsa i Venere 29. jula donosi nagli raskid, a konjunkcija Sunca i Jupitera u kući ljubavi 29. jula slobodnim Ovnovima donosi novu ljubav, trudnoću.
Zdravlje Opasnost u saobraćaju.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Posao Aspekti Sunca sa Neptunom i Uranom 27. jula donose vam nove izvore zarade, uspeh preko internet-trgovine, umetnosti, privatnog biznisa, marketinga, a pun Mesec 29. jula promenu posla, sukob sa nadređenima, otkaz. Krajem perioda, problemi sa podelom imovine, alimentacijom, stipendijom. Vaš vladalac Venera u kvadratu sa Marsom 29. jula donosi vanredne troškove.
Ljubav Opozicija između retrogradnog Plutona, koji upravlja partnerskim odnosima, i Sunca u kući privatnosti, 27. jula, upozorava na porodične probleme, naročito sa muškarcima, čak razvod. U vreme punog Meseca koji upravlja komunikacijama, 29. jula, možete se naći pred važnom odlukom o porodičnim odnosima.
Zdravlje Kardiovaskularni i problemi sa vidom.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Posao Opozicija Sunca u kući komunikacija i Plutona 27. jula donosi probleme pravne prirode, a pozicija Jupitera 29. jula isplativ ugovor, dobitke preko nekretnina, kraćih putovanja, polaganje ispita, poslovnu i finansijsku ekspanziju, podršku uticajnih osoba. U vreme punog Meseca 29. jula, uspeh u visokom obrazovanju i inostranstvu, završavanje važnih pravnih pitanja.
Ljubav Mars u vašoj kući ličnosti krajem sedmice u kvadratu sa Venerom donosi vam svađe sa partnerom a konjunkcija Sunca i Jupitera 29. jula slobodnim Blizancima nagovešatava sudbinski susret, veridbu, brak. Kvadrat između Urana u vašoj kući ličnbosti i Meseca, 31. jula, upozorava na porodične probleme.
Zdravlje Opasnost u saobraćaju.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Posao Aspekti Sunca u kući novca sa Neptunom u kući karijere i Uranom u kući mašte, 27. jula, donose uspeh farmaceutima, umetnicima, lekarima, i, dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade. Šansa za dobitke i saradnju s uticajnim osobama sredinom nedelje, naročito u vreme punog Meseca u kući novca, 29. jula, kada ćete se fokusirati i na podelu imovine, kredit, stipendiju.
Ljubav Vaš vladalac Mesec, simbol emocija, ulazi u vašu astrološku kuću braka i partnerstva 26. jula upozoravajući na sukobe, konflikte, svađe i rasprave sa voljenom osobom. Kvadrat ljubavnih planeta, Venere u kući komunikacija i Marsa u kući tajni, 29. jula donosi susret sa zauzetom osobom na kraćem putu.
Zdravlje Opasnost u saobraćaju.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Posao Retrogradni hod Saturna od 26. jula fokusira vas na završavanje pravnih pitanja, visoko obrazovanje, inostranstvo. Mnoštvo planeta u vašem znaku donosi vam uspeh u karijeri, privatnom biznisu, politici, 27. i 29. jula. Sa Mesecom u kući novca 31. jula bavite se podelom bračne imovine, nasledstvom, stipendijom, alimentacijom, ulaganjima, dobijanjem kredita.
Ljubav Opozicija između Sunca blizu Jupitera u vašoj kući ličnosti i Plutona u kući partnerstva 27. jula slobodnim Lavovima donosi sudbinskog partnera i proširenje porodice (ako planiraju potomostvo), naročito u vreme punog Meseca 29. jula, a zauzete očekuju konflikti, rasprave, sukobi sa voljenom osobom.
Zdravlje Višak kilograma.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Posao Saturn, planeta prošlosti i ograničenja, 26. jula kreće retrogradnim hodom preko kuće novca i donosi vam stare račune, finansijske i probleme sa podelom imovine, stipendijom, a pun Mesec 29. jula poslovne probleme. Aspekti Sunca u kući prepreka i mašte i Urana u kući karijere 27. jula donose vam priliku da primenom vaših originalnih ideje unapredite svoje poslovanje.
Ljubav Napet aspekt između ljubavnih planeta, Venere u vašoj kući ličnosti i Marsa, simbola strasti i sukoba, 29. jula, upozorava na probleme sa partnerom, koji mogu kulminirati 31. jula, kada Mesec ulazi u kuću braka i pravi kvadrate sa Uranom i Marsom, donoseći rasprave i svađe sa voljenom osobom.
Zdravlje Nesanica. Premoreni ste.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Posao Sa naglašenom kućom finansija ove sedmice očekuje vas uvećanje prihoda. Ne donosite važne odluke, izbegavajte putovanja 26. jula. Aspekti Sunca u kući planova i novca 27. jula donose uspeh u umetnosti, visokom obrazovanju, javnoj delatnosti, privatnom biznisu, a 29. jula finansijski i društveni uspeh, isplativ ugovor, put u inostranstvo, ali i odlaganje letova.
Ljubav Mesec u kući privatnog života 26. jula kada i Saturn kreće retrogradnim hodom, upozorava na porodične i sukobe sa voljenom osobom i povratak bivšeg partnera. U vreme punog Meseca u kući ljubavi, 29. jula, više izlazaka i druženja, i romantičan susret koji može da preraste u brak i donese proširenje porodice.
Zdravlje Opasnost u saobraćaju.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Posao Aspekti Sunca u kući karijere 27. jula donose vam uspeh u visokom obrazovanju, privatnom preduzetništvu, medicini, umetnosti, farmaciji, inostranstvu, pravnim pitanjima i na prekookeanskim putovanjima. Vaš vladalac Mars 29. jula pravi kvadrat sa planetom novca donoseći vam finansijske i probleme sa nasledstvom, zastoj u karijeri, sukobe sa saradnicima.
Ljubav Problemi u porodičnim odnosima se produbljuju 27. jula kada Sunce pravi opoziciju sa vašim vladaocem Plutonom u kući privatnog života. Imaćete osećaj da vas niko u kući ne razume iželite da promenite mesto boravka naročito u vreme punog Meseca 29. jula koji će pojačati sukobe sa članovima porodice.
Zdravlje Retrogradni Saturn u kući zdravlja od 26. jula donosi kardiovaskularne i probleme sa urogenitalnim traktom.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Posao Mnoštvo planeta u devetoj kući gde se nalazi i vaš vladalac Jupiter, krajem perioda donosi vam uspeh u rešavanju pravnih pitanja, obrazovanju, inostranstvu, privatnom biznisu, kupovinu ili renoviranje stambenog/poslovnog prostora, isplativ ugovor. U vreme punog Meseca u trećoj kući 29. jula iznenadno putovanje ali oprezno u komunikaciji i sa dokumentacijom.
Ljubav Retrogradni Saturn od 26. jula u kući ljubavi u kojoj je i vaš vladalac Neptun, planeta romantike, donosi susret sa bivšim partnerom. Kvadrat Venere i Marsa u kući braka 29. jula upozorava na svađe s voljenom osobom, a spoj Sunca i vašeg vladaoca Jupitera, slobodnima nagoveštava romansu na putu.
Zdravlje Promenite način ishrane. Opasnost u saobraćaju.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Posao Sa naglašenom kućom novca ove nedelje uspešno rešavate važna finansijska pitanja, alimentaciju, stipendiju, nasledstvo, podelu bračne imovine, širenja posla sa strancima, posebno 29. jula u vreme punog Meseca. Međutim, ukoliko planirate nova ulaganja, bilo bi dobro da sačekate do kraja godine. Sa Mesecom u kući komunikacija 31. jula uspeh preko kraćeg puta ili učenja.
Ljubav Mesec u vašem znaku donosi probleme u porodici i sa partnerom 26. jula kada i vaš vladalac Saturn kreće retrogradno preko kuće privatnosti iznoseći na svetlo dana stare porodične probleme. Ipak, trigon Sunca i Neptuna u kući privatnog života već 27. jula donosi poboljšanje odnosa sa članovima porodice.
Zdravlje Potreba za introspekcijom.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Posao Vaš vladalac Saturn 26. jula kreće retrogradno preko kuće biznisa donoseći vam probleme u komunikaciji i odlaganje putovanja. Venera u kući novca 29. jula u kvadratu sa Marsom, vladaocem vaše karijere, donosi finansijske probleme. Spoj Sunca i Jupitera u sedmoj kući 29. jula donosi uvećanje prihoda umetnicima, uspeh u privatnom biznisu i javnoj delatnosti.
Ljubav Sunce, vladalac partnerskih odnosa, u kući braka, pravi opoziciju sa Plutonom u vašoj kući ličnosti donoseći slobodnima sudbinskog partnera a zauzetima razvod, raskid, stare probleme u porodici, naročito 29. jula, u vreme punog Meseca u vašem znaku kada donosite i važnu emotivnu odluku.
Zdravlje Potreban vam je odmor.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Posao Retrogradni Saturn u kući novca od 26. jula opominje vas da platite zaostale račune a aspekt Plutona u kući prepreka 27. jula donosi probleme sa nadređenima. Sa vašim vladaocem Neptunom u kući novca 27. jula vaša kreativnost donosi zaradu, naročito preko umetnosti i medicine, farmacije, a aspekti Sunca selidbu, renoviranje stambenog prostora, napredovanje u karijeri.
Ljubav Početkom perioda, susret sa bivšim partnerom. Mesec u kući društvenog života 26. jula, donosi nova poznanstva. Venera u kući partnerstva krajem nedelje pravi napet aspekt sa Marsom u kući privatnog života i upozorava na iznenadni raskid a Mesec u vašoj kući ličnosti 31. jula na probleme sa članovima porodice.
Zdravlje Nesanica. Pad imuniteta.
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