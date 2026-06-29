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RASTRZANOST IZMEĐU POSLA I PORODICE Astro savet za ponedeljak, 29. jun: Ova znaci su pod uticajem punog Meseca

Marina Jungić Milošević, astrolog

29. 06. 2026. u 07:00

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MERKUR, planeta mentalnog stanja, komunikacija, intelekta, logike, biznisa, 29. juna u 17.36, kreće u svoj drugi od tri ovogodišnja retrogradna hoda, sa 26. stepena Raka u kome će biti do 23. jula.

РАСТРЗАНОСТ ИЗМЕЂУ ПОСЛА И ПОРОДИЦЕ Астро савет за понедељак, 29. јун: Ова знаци су под утицајем пуног Месеца

Foto: Depositphotos/chaoss, peshkova

Ovo je stepen koji nosi simboliku Bika, znaka novca, što stavlja akcenat na rešavanje zaostalih finansijskih i poslovnih pitanja, ali i na stare probleme sa članovima porodice, duhove prošlosti koji izlaze iz boce. Uticaj retro-Merkura će prvo osetiti rođeni krajem znaka Raka, Jarca, Vage i Ovna.

Istog dana, u 23.56, formira se i pun Mesec na osmom stepenu Jarca, znaka karijere i statusa, donoseći rastrzanost između privatnog i poslovnog života što može da dovede do sukoba u porodici i problema na poslu. Ova faza koja se dešava jednom godišnje će najpovoljnije uticati na rođene u prvoj dekadi Jarca, Raka, Bika, Škorpije, Device i Riba, ali i Ovna i Vage.

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