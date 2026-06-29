RASTRZANOST IZMEĐU POSLA I PORODICE Astro savet za ponedeljak, 29. jun: Ova znaci su pod uticajem punog Meseca
MERKUR, planeta mentalnog stanja, komunikacija, intelekta, logike, biznisa, 29. juna u 17.36, kreće u svoj drugi od tri ovogodišnja retrogradna hoda, sa 26. stepena Raka u kome će biti do 23. jula.
Ovo je stepen koji nosi simboliku Bika, znaka novca, što stavlja akcenat na rešavanje zaostalih finansijskih i poslovnih pitanja, ali i na stare probleme sa članovima porodice, duhove prošlosti koji izlaze iz boce. Uticaj retro-Merkura će prvo osetiti rođeni krajem znaka Raka, Jarca, Vage i Ovna.
Istog dana, u 23.56, formira se i pun Mesec na osmom stepenu Jarca, znaka karijere i statusa, donoseći rastrzanost između privatnog i poslovnog života što može da dovede do sukoba u porodici i problema na poslu. Ova faza koja se dešava jednom godišnje će najpovoljnije uticati na rođene u prvoj dekadi Jarca, Raka, Bika, Škorpije, Device i Riba, ali i Ovna i Vage.
Preporučujemo
NAUČNICI REŠILI MISTERIJU: Da li je voda možda mešavina dve tečnosti
28. 06. 2026. u 23:22
Frojdov genijalan trik koji će pomoći svakoj ženi: Evo kako prepoznati slabog muškarca
28. 06. 2026. u 22:19
NASA POKREĆE MISIJU SPASAVANjA: Šalju letelicu da spreči pad ovog važnog objekta
28. 06. 2026. u 17:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)