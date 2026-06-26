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DAN ZA SARADNJU SA STRANCIMA Astro savet za petak, 26. jun: Evo koja 4 znaka danas mogu da imaju problema u partnerskim i porodičnim odnosima

Marina Jungić Milošević, astrolog

26. 06. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, porodice, žena, domovine, korena, porekla, 26. juna, u 18.42 ulazi u Strelca, znak putovanja i kontakata sa strancima.

ДАН ЗА САРАДЊУ СА СТРАНЦИМА Астро савет за петак, 26. јун: Ево која 4 знака данас могу да имају проблема у партнерским и породичним односима

Foto: Deposit/ AndreyPopov

Znakom Strelca upravljaju Jupiter (iz Raka) i Neptun (iz Ovna), planeta blagostanja, obrazovanja, mašte, romantike i putovanja. Ove planete danas pravi trigone sa Mesecom donoseći poboljšanje finansijske situacije, uvećanje zarade preko saradnje sa strancima, kao i sa uticajnim, uglednim osobama, i rešavanje važnih pravnih pitanja u inostranstvu (radne dozvole, radne vize).

Opozicija između Meseca i Urana, blizu Marsa, planeta neočekivanih okolnosti i sukoba, utiče na kao i partnerske, porodične i poslovne odnose Strelaca i Blizanaca, ali i Devica i Riba.

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