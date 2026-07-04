DAN ZA TRGOVINU I KRAĆA PUTOVANJA Astro savet za subotu, 4. jul: Evo kojim znacima spoj Marsa i Urana donosi veću zaradu
MARS i Uran, planete akcije, finansija i inovacija, 4. jula, rano ujutru, naći će se na istom, trećem stepenu Blizanaca, znaka komunikacija, logike i biznisa.
Taj stepen, po simbolici, odgovara znaku Blizanaca, zbog čega ova konjunkcija ima veći uticaj.
Ovaj sjajan aspekt donosi uvećanje zarade preko poslova u vezi sa kraćim putovanjima, trgovinom, internetom, kao i uspeh preko učenja stranih jezika, vožnje i sl.
Znaci koji će najviše osetiti uticaj ove konjunkcije su Blizanci, Vage, Vodolije, Ovnovi i Lavovi.
Pola sata nakon formiranja ove konjunkcije, Mesec ulazi u znak Riba i pravi kvadrat sa Marsom i Uranom, donoseći Ribama sukobe u porodici, Devicama u poslovnim i partnerskim odnosima, a Strelcima sa ženama u kući.
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