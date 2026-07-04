Panorama

DAN ZA TRGOVINU I KRAĆA PUTOVANJA Astro savet za subotu, 4. jul: Evo kojim znacima spoj Marsa i Urana donosi veću zaradu

Marina Jungić Milošević, astrolog

04. 07. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MARS i Uran, planete akcije, finansija i inovacija, 4. jula, rano ujutru, naći će se na istom, trećem stepenu Blizanaca, znaka komunikacija, logike i biznisa.

ДАН ЗА ТРГОВИНУ И КРАЋА ПУТОВАЊА Астро савет за суботу, 4. јул: Ево којим знацима спој Марса и Урана доноси већу зараду

Foto: Deposit/ sarayut

 Taj stepen, po simbolici, odgovara znaku Blizanaca, zbog čega ova konjunkcija ima veći uticaj.

Ovaj sjajan aspekt donosi uvećanje zarade preko poslova u vezi sa kraćim putovanjima, trgovinom, internetom, kao i uspeh preko učenja stranih jezika, vožnje i sl.

Znaci koji će najviše osetiti uticaj ove konjunkcije su Blizanci, Vage, Vodolije, Ovnovi i Lavovi.

Pola sata nakon formiranja ove konjunkcije, Mesec ulazi u znak Riba i pravi kvadrat sa Marsom i Uranom, donoseći Ribama sukobe u porodici, Devicama u poslovnim i partnerskim odnosima, a Strelcima sa ženama u kući.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu

FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu