DAN ZA TRGOVINU I KRAĆA PUTOVANJA Astro savet za subotu, 4. jul: Evo kojim znacima spoj Marsa i Urana donosi veću zaradu

MARS i Uran, planete akcije, finansija i inovacija, 4. jula, rano ujutru, naći će se na istom, trećem stepenu Blizanaca, znaka komunikacija, logike i biznisa.

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Taj stepen, po simbolici, odgovara znaku Blizanaca, zbog čega ova konjunkcija ima veći uticaj.

Ovaj sjajan aspekt donosi uvećanje zarade preko poslova u vezi sa kraćim putovanjima, trgovinom, internetom, kao i uspeh preko učenja stranih jezika, vožnje i sl.

Znaci koji će najviše osetiti uticaj ove konjunkcije su Blizanci, Vage, Vodolije, Ovnovi i Lavovi.

Pola sata nakon formiranja ove konjunkcije, Mesec ulazi u znak Riba i pravi kvadrat sa Marsom i Uranom, donoseći Ribama sukobe u porodici, Devicama u poslovnim i partnerskim odnosima, a Strelcima sa ženama u kući.