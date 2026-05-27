VELIKO OTKRIĆE: Na dnu okeana pronađeno misteriozno stvorenje (VIDEO)

NA dnu okeana, u blizini ostrva Galapagos, naučnici su otkrili misteriozno stvorenje – sićušnu plavu hobotnicu, ne veću od loptice za golf.

Tim Fondacije „Čarls Darvin“ pronašao je novu vrstu hobotnice na dubini od skoro 1.800 metara, a otkriće je objavljeno u naučnom žurnalu Zootaxa.

-Odmah sam znala da je reč o nečemu zaista posebnom, rekla je Dženet Vojt, stručnjak za hobotnice

Naučnici su u početku imali samo fotografije stvorenja, a kasnije im je dostavljeno i očuvano telo hobotnice.

-Kada je stigla, pomislio sam: “O, bože! Prelepa je“, rekla je Dženet Vojt.

Inače, za opisivanje nove vrste hobotnice obično je potrebno da se primerak raseče kako bi se proučili kljun, zubi i ostali delovi tela.

-Imali smo samo jedan primerak i nisam želela da ga uništim, objasnila je Vojtova.

Umesto toga, naučnici su koristili CT skenere i napravili hiljade rendgenskih snimaka, koje su zatim spojili u detaljan 3D model hobotnice.

-Ništa ne može da se poredi sa osećajem kada posmatrate nešto što niko pre vas nikada nije video, rekla je Stefani Smit, šef rendgenske laboratorije Muzeja „Fild“.

Nova vrsta dobila je ime Microeledone galapagoensis i izdvaja se po svojoj retkoj plavoj boji. Naučnici veruju da je ovo najmanji pripadnik porodice hobotnica čiji su ostali članovi uglavnom mnogo veći i žive oko Antarktika.

Ova neobična plava hobotnica prvi put je uočena još 2015. godine u blizini ostrva Darvin na Galapagosu — mestu koje je poznato po tome što je upravo tamo Čarls Darvin razvijao svoju teoriju evolucije.

