Astro savet za utorak, 28. april: Evo koja tri znaka čeka sudbinska ljubav, velika zarada ili nov posao

DANAS na nebu imamo divan vazdušni trigon, koji se sastoji iz tri trigona.

Foto: Novosti/AI

Prvi, između Meseca u Vagi, znaku partnerstva, i Urana u komunikativnim Blizancima (prvi put posle 84 godine); drugi, između Meseca i Plutona u društvenoj Vodoliji; treći, između Venere i Plutona u društvenoj Vodoliji.

Ovi aspekti će se najviše posrećiti onima koji imaju Veneru (ili Sunce, Merkur, Mars) od prvog do petog stepena Blizanaca, Vage ili Vodolije.

Mogu da im donesu sudbinsku ljubav, onu "do kraja života", veliku zaradu (posebno preko nekretnina, berze, ulaganja u nove poslove ili poljoprivrede), nove ideje, nov posao ili novu životnu etapu.