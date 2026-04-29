Kraj sapunice! Dušan Vlahović potpisuje, ali pod ovim uslovima
Jedan dan Dušan Vlahović ostaje u Torinu, drugi dan odlazi u Milano, da bi treći otišao u Barselonu... I tako u krug!
Ali, italijanska "Gazeta" donosi sasvim drugu priču. Naime, prema pisanju pomenutog izvora jedna od tema prvog prioriteta u Juventusu u narednom periodu jeste da se produži ugovor sa Dušanom Vlahovićem, koji ističe na kraju sezone. Do potpisa još nije došlo, ali po pisanju prestižne "Gazete" ima pomaka u tom pravcu.
Vlahović je od 1. jula slobodan igrač, a već od prvog dana ove 2026. slobodan je da pregovara sa svim zainteresovanim klubovima. Pominjali su se Barselona i znatno više Bajern. Ali poslednjih mesec dana ima sve više šanse da on ipak ostane u Torinu.
Naravno, glavna tačka spoticanja je plata. Vlahović je trenutno najplaćeniji igrač, ne samo Juventusa već i čitave Serije A. On košta Juventus oko 20 milion evra godišnje i torinski velikan bi svakako da znatno smanji te izdatke.
I kako piše "Gazeta" izgleda da su se stavovi dve strane približili. Juventus želi da neto platu Vlahovića, koja iznosi oko osam miliona evra, smanji na šest. I kako piše prestižni list Srbin je na dobrom putu da pristane na to smanjenje.
Caka je što bi novi ugovor bio potpisan samo do 2028. Dakle, Vlahović bi imao tada 28 godina, tako da i tu postoji računica sa njegove strane da pruži šansu Spaletijevom projektu, ali da ne bude previše „zarobljen“ da ipak može relativno brzo, ako se stvori takva situacija, promeni sredinu.
