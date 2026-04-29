Pa, kako bez Srba? Bolesni um Hrvata ne zna drugačije

Šta bi oni da nema Srba?

Hrvati su opet divljali usred fudbalske utakmice i u sve to su uvukli Srbe. Naime, uoči Jadranskog derbija, koji se 26. aprila igrao na Rujevici (i koji je završen rezultatom 0:0), tenzije između navijačkih grupa Rijeke i Hajduka su bile na vrhuncu. Iako utakmica nije imala presudan takmičarski značaj, provokacije su bile počele i pre samog susreta.

U centru najnovijih prozivki je nedavni slučaj kada je sa Hajdukove tribine isterana podružnica Torcida Zagreb zbog dopisivanja njenih članova sa navijačima beogradskog Partizana, Grobarima. Naime, u mobilnom telefonu jednog člana Torcide Zagreb, navijači Dinama, Bad Blu Bojsi, pronašli su poruke i fotografije koje je razmenjivao sa istaknutim članom Grobara, otkrivajući mu identitete Dinamovih i Hajdukovih navijača.

To su iskoristili i BBB-i, koji su na utakmici protiv Lokomotive razvili transparente "Tko to ovde peva?", "Torcida Beograd" i "Torcida uz drukere", aludirajući na nedopustivo ponašanje u navijačkim krugovima.

U navijačka prepucavanja sada su se uključili i Riječani. Uoči početka duela, sa zvaničnog razglasa na stadionu Rujevica pušten je stari hit Srebrnih krila "Nek živi ljubav". Potez nije bio nimalo slučajan, s obzirom na to da je Torcida još osamdesetih godina na melodiju te pesme pevala "nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan".

Puštanjem pesme sa zvučnika, zvanična Rijeka je praktično asistirala Armadi, koja se nadovezala skandiranjem istih stihova, pretvarajući tako staru Torcidinu pesmu u provokaciju usmerenu upravo prema njima. Uz to, na trasi puta kojom su prolazili navijači Hajduka osvanuo je i transparent s porukom: "Od Marjana pa do Žnjana vole srpskog Partizana".