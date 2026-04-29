Srbija

Tresla se Srbija: Podrhtavanje tla probudilo građane

В.Н.

29. 04. 2026. u 07:12

U TOKU noći, tačnije neposredno pre šest časova ujutru, zemljotres jačine 2.1 stepen Rihtera pogodio je okolinu Nove Varoši, javio je Republički seizmološki savez Srbije.

Тресла се Србија: Подрхтавање тла пробудило грађане

Foto: AI generated/Gemini

Prema informacijama, potres je zabeležen na dubini od jednog kilometra.

Na osnovu postavljenih koordinata, najbliža naseljena mesta detektovanom epicentru su Katići, pa Ravna Gora, Šarenik, Brezova...

S obzirom na intenzitet, mala je verovatnoća da je potres izazvao neku materijalnu štetu.

Neophodno je napomenuti zbog podataka u tabeli na sajtu Republičkog seizmološkog saveta Srbije da je prikazano vreme Griničko vreme, te da je lokalno vreme za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: LI MING ODUŠEVLjEN: Posebno nas raduje kombinacija kineskih slova i tradicionalnih pustovanih lopti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Srbija

0 2

Srbija

0 1

Politika
Tenis
Fudbal
