Tresla se Srbija: Podrhtavanje tla probudilo građane

U TOKU noći, tačnije neposredno pre šest časova ujutru, zemljotres jačine 2.1 stepen Rihtera pogodio je okolinu Nove Varoši, javio je Republički seizmološki savez Srbije.

Prema informacijama, potres je zabeležen na dubini od jednog kilometra.

Na osnovu postavljenih koordinata, najbliža naseljena mesta detektovanom epicentru su Katići, pa Ravna Gora, Šarenik, Brezova...

S obzirom na intenzitet, mala je verovatnoća da je potres izazvao neku materijalnu štetu.

Neophodno je napomenuti zbog podataka u tabeli na sajtu Republičkog seizmološkog saveta Srbije da je prikazano vreme Griničko vreme, te da je lokalno vreme za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena.

