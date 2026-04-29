Senzacija u Madridu! Teniski svet je totalno zatečen
KAKAV šok u prestonici Španije!
Američka teniserka Hejli Baptist eliminisala je u četvrtfinalu mastersa u Madridu braniteljku pehara Arinu Sabalenku, pošto ju je posle velikog preokreta pobedila rezultatom 2:1 (2:6, 6:2, 7:6(8:6)) za dva sata i 32 minuta.
Sabalenka je lako dobila prvi set, sa dva brejka. U drugom setu Baptist uzvraća, pravi čak tri brejka, a gubi samo jedan servis, i tako uvodi meč u treći, odlučujući set.
U trećem setu kod vođstva 5:4, na servis Amerikanke, Sabalenka ne koristi čak pet meč lopti.
U taj-brejku je Beloruskinja imala i šestu meč loptu, ali ni nju nije iskoristila, ali zato Amerikanka koristi drugu meč loptu i tako stiže do polufinala.
Baptist će u polufinalu igrati protiv Mire Andrejeve. Ruskinja je pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 2:0.
U preostala dva četvrtfinala danas igraju Karolina Pliškova i Anastasija Potapova, odnosno Marta Kostjuk i Linda Noskova.
Pa, kako bez Srba? Bolesni um Hrvata ne zna drugačije
29. 04. 2026. u 07:02
Rasulo u Koloradu! Navijači Denvera gledaju i ne veruju, a Nikola Jokić...
29. 04. 2026. u 06:30
Olimpijakos razbio Monako: Milutinov upisao dabl-dabl u ubedljivoj pobedi u Evroligi
28. 04. 2026. u 22:32
Crveni đavoli se vraćaju na pobedničku stazu: Lids je arhiviran, vreme je za osvetu Brentfordu za dva prethodna poraza
MANČESTER junajted u ponedeljak uveče na Old Trafordu dočekuje Brentford u meču koji može biti veoma važan u borbi za plasman u Ligu šampiona. Domaćin je trenutno treći na tabeli Premijer lige i nalazi se u odličnoj poziciji pred sam finiš sezone.
27. 04. 2026. u 10:36
Putin je danas otišao kod čoveka koji ga je učio o bitkama, evo šta se tamo desilo (VIDEO)
Najnovije vesti iz Ruske Federacije tiču se onoga što je uradio Vladimir Putin, predsednik Rusije.
27. 04. 2026. u 19:34
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
