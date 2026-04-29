Tenis

Senzacija u Madridu! Teniski svet je totalno zatečen

Новости онлине

29. 04. 2026. u 06:09

KAKAV šok u prestonici Španije!

Сензација у Мадриду! Тениски свет је тотално затечен

Oscar Barroso / AFP / Profimedia

Američka teniserka Hejli Baptist eliminisala je u četvrtfinalu mastersa u Madridu braniteljku pehara Arinu Sabalenku, pošto ju je posle velikog preokreta pobedila rezultatom 2:1 (2:6, 6:2, 7:6(8:6)) za dva sata i 32 minuta.

Sabalenka je lako dobila prvi set, sa dva brejka.  U drugom setu Baptist uzvraća, pravi čak tri brejka, a gubi samo jedan servis, i tako uvodi meč u treći, odlučujući set. 

 U trećem setu kod vođstva 5:4, na servis Amerikanke, Sabalenka ne koristi čak pet meč lopti. 

 U taj-brejku je Beloruskinja imala i šestu meč loptu, ali ni nju nije iskoristila, ali zato Amerikanka koristi drugu meč loptu i tako stiže do polufinala. 

Baptist će u polufinalu igrati protiv Mire Andrejeve. Ruskinja je pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 2:0. 

 U preostala dva četvrtfinala danas igraju Karolina Pliškova i Anastasija Potapova, odnosno Marta Kostjuk i Linda Noskova. 

