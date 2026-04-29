Voditelji Nove S ponovo u "akciji": Sramno i brutalno izvređali Švajcarsku i Švajcarce (Video)

ČIM se nešto dobro dešava u našoj zemlji blokaderko-opoziconi mediji odmah krenu u akciju pljuvanja i blaćenja.

Marko Stepanović i Srđan Jovanović, voditelji sa Nove S, ponovo su odlučili da se narugaju uspehu naše države.

Naime, Stepanović se uključio u emisiji i na brutalan način izvređao Švajcarce i Švajcarsku, samo zato što ne mogu da podnesu da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima dobre odnose sa svetskim liderima, pa i sa liderom Švajcarske.

Podsećamo, ovo nije prvi put da ovaj dvojac bez srama proziva i blati postupke predsednika Srbije.

Na njihovoj "tapeti ismevanja" našao se i osmogodišnji dečak Andrija Knežević iz Bajine Bašte koji boluje od Mojamoja bolesti (MMD).

