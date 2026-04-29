Gotovo je! Piksi dobio ponudu koja se ne odbija, poznato gde nastavlja karijeru
DRAGAN Stojković Piksi se uskoro vraća na posao!
Kako otkriva MaxBet Sport Piksi je dobio poziv i kandidat je da posle šampionata sveta u SAD, Meksiku i Kanadi preuzme najbolju selekciju Japana. U medijima se spominje, kao prvi favorit za novu ulogu u zemlji, gde ga obožavaju, jer aktuelni selektor Hadžime Morijasu ističe ugovor i neće doći do produžetka.
Preuzeo je nacionalni tim 2018. godine i imao je dug staž na klupi. U prethodnim kvalifikacijama brzo su završili posao i plasirali se u grupnu fazu, a u drugoj polovini jula sledi izbor naslednika. Velike su šanse da Stojković dobije poverenje čelnika. Slede pregovori dve strane i treba da se sačeka konačan rasplet.
Tokom četiri i po godine rada sa "orlovima" Piksi je imao pozive od klubova iz Emirata, Katara i Saudijske Arabije, kao i selekcije Južne Koreje. Odlučio se za mini odmor, pa da od leta izabere novi posao. Ima sada dovoljno vremena da sve izvaga.
Podsećanja radi, Piksi je preuzeo reprezentaciju Srbije u martu 2021. godine pred kvalifikacije za SP u Kataru. Usledio je veliki uspeh pobedom nad Portugalijom u Lisabonu, a zatim je usledilo učešće na EP u Nemačkoj.
U Ligi nacija je izboren plasman u elitni rang i izboren je opstanak posle dvomeča sa Austrijom. Misija je završena posle četiri i po godine, što je najduži staž od 2006. godine.
