uživoSukob na Bliskom istoku: Žestok udar po izraelskoj vojsci, Hezbolah i Izrael prete da opet uvuku Iran u rat
NASTAVAK sukoba na Bliskom istoku preti vraćanju rata u punom obimu.
Tramp najavio novu blokadu Irana
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naložio je saradnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana, sa ciljem ekonomskog pritiska na Teheran kako bi pristao na nuklearne ustupke, rekli su američki zvaničnici, objavio je list "WSJ".
Prema njihovim navodima, Tramp je na nedavnim sastancima, uključujući diskusiju u Kontrolnoj sobi, odlučio da pojača pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte sprečavanjem isporuka ka i iz iranskih luka.
Ovakav pristup ocenjen je kao manje rizičan u poređenju sa alternativama, poput nastavka bombardovanja ili potpunog povlačenja iz sukoba, navedeno je.
Žestok udar po izraelskoj vojsci
Dva vojnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) ranjena su u napadu dvojice boraca u selu Silvad na jugu Libana, saopštio je IDF, navodeći da je jedan napadač ubijen, a drugi uhapšen.
Ranjeni vojnici su evakuisani radi pružanja medicinske pomoći, prenela je Al Džazira.
Prema navodima libanske nacionalne novinske agencije, vazdušni udari izvedeni su u zoru na grad Hanin, gde je uništeno više kuća. Napadi su usledili nakon noćnih eksplozija u Nakuri, kao i vazdušnih i artiljerijskih dejstava u gradu Kjam.
