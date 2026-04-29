Ceo svet u neverici! Novak Đoković povukao neočekivan potez pred Rolan Garos

MAŠINA se konačno upalila!

Novak Đoković je krenuo sa ozbiljnim pripremama za Rolan Garos. Nakon što je proveo nekoliko dana u Madridu zbog svečane ceremonije dodele nagrada "Laureus" gde je bio u ulozi voditelja, vratio se u Beograd, ali ni tu se nije dugo zadržavao pa je trenutno otišao u Grčku, tačnije Atinu.

Najbolji teniser sveta svih vremena je ozbiljno zasukao rukave i u utorak sparingovao sa mladom nadom grčkog tenisa Rafaleom Pagonisom, dok se čeka njegova odluka o narednom turniru. Mnoge je iznendio izbor sparing partnera Đokovića, s obzirom da se radi o dečaku od 13 godina.

A sve je izvesnije da ćemo Noleta gledati tek na Rolan Garosu, pošto je do Mastersa u Rimu ostalo još malo vremena jer turnir startuje 6. maja.

- Sjajno je provoditi vreme sa mladom grčkom zvezdom Rafaelom Pagonisom. On je buduća zvezda našeg sporta - rekao je Novak jednom prilikom i šaljivo dodao:

- Molim te, seti se ove trenerske sesije kada osvojiš prvi grend slem.

Srbin će izgleda definitivno preskočiti i Rim kako bi potpuno spreman i fokusiran stigao na Rolan Garos.