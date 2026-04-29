Ceo svet u neverici! Novak Đoković povukao neočekivan potez pred Rolan Garos
MAŠINA se konačno upalila!
Novak Đoković je krenuo sa ozbiljnim pripremama za Rolan Garos. Nakon što je proveo nekoliko dana u Madridu zbog svečane ceremonije dodele nagrada "Laureus" gde je bio u ulozi voditelja, vratio se u Beograd, ali ni tu se nije dugo zadržavao pa je trenutno otišao u Grčku, tačnije Atinu.
Najbolji teniser sveta svih vremena je ozbiljno zasukao rukave i u utorak sparingovao sa mladom nadom grčkog tenisa Rafaleom Pagonisom, dok se čeka njegova odluka o narednom turniru. Mnoge je iznendio izbor sparing partnera Đokovića, s obzirom da se radi o dečaku od 13 godina.
A sve je izvesnije da ćemo Noleta gledati tek na Rolan Garosu, pošto je do Mastersa u Rimu ostalo još malo vremena jer turnir startuje 6. maja.
Inače, Rafael Pagonis je dečak pred kojim je svetla budućnost ima svega 13 godina.
- Sjajno je provoditi vreme sa mladom grčkom zvezdom Rafaelom Pagonisom. On je buduća zvezda našeg sporta - rekao je Novak jednom prilikom i šaljivo dodao:
- Molim te, seti se ove trenerske sesije kada osvojiš prvi grend slem.
Srbin će izgleda definitivno preskočiti i Rim kako bi potpuno spreman i fokusiran stigao na Rolan Garos.
Zašto baš tada? Objavljeno kada Nikola Jokić igra odlučujući meč protiv Minesote
29. 04. 2026. u 08:51
Drama! Razvod Luke Dončića upravo je dobio novi preokret
29. 04. 2026. u 08:00
Kraj sapunice! Dušan Vlahović potpisuje, ali pod ovim uslovima
29. 04. 2026. u 07:30
Pa, kako bez Srba? Bolesni um Hrvata ne zna drugačije
29. 04. 2026. u 07:02
Crveni đavoli se vraćaju na pobedničku stazu: Lids je arhiviran, vreme je za osvetu Brentfordu za dva prethodna poraza
MANČESTER junajted u ponedeljak uveče na Old Trafordu dočekuje Brentford u meču koji može biti veoma važan u borbi za plasman u Ligu šampiona. Domaćin je trenutno treći na tabeli Premijer lige i nalazi se u odličnoj poziciji pred sam finiš sezone.
27. 04. 2026. u 10:36
Putin je danas otišao kod čoveka koji ga je učio o bitkama, evo šta se tamo desilo (VIDEO)
Najnovije vesti iz Ruske Federacije tiču se onoga što je uradio Vladimir Putin, predsednik Rusije.
27. 04. 2026. u 19:34
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
