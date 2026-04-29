Astro savet za sredu, 29. april: Porodični problemi, osećaj stagnacije i nerealna očekivanja
DAN pred nama, za razliku od jučerašnjeg, prilično lepršavog, obeležavaju izazovni aspekti između planeta oprečnih energija.
S jedne strane ovog T-kvadrata (čine ga jedna opozicija i dva kvadrata) imamo Mesec u diplomatičnoj Vagi koji trpi teške opozicije od Neptuna, Saturna i Marsa u borbenom Ovnu; Mesec takođe pravi kvadrat s Jupiterom u porodičnom Raku, znaku svoje egzalatacije; Saturn i Mars, planete stagnacije i akcije, prave kvadrate s Jupiterom.
Ovi aspekti podstiču jaka osećanja, impulsivne reakcije, donose porodične probleme, koji mogu dovesti i do nasilja (naročito nad ženama). Naglašen je osećaj stagnacije, kao i velika očekivanja i želja da se postigne što više, ali postoje određene prepreke, teškoće, kočnice, u vidu osoba, situacija ili okolnosti.
I kada želite i mislite da možete da date gas, nešto vas uvek koči. Najviše će ove aspekte osetiti Vage, Rakovi i Ovnovi.
