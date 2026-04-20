Zašto mačke retko pojedu svu hranu odjednom? Nauka ima objašnjenje

MNOGI vlasnici mačaka dobro poznaju ovu situaciju: sipate ljubimcu punu činiju hrane, ona pojede par zalogaja i ode, kao da je izgubila interes.

Ipak, već sledećeg dana činija je prazna. Novo istraživanje otkriva da razlog za ovakvo ponašanje nema veze s izbirljivošću, već sa načinom na koji mačke doživljavaju mirise.

Sve je u mirisu, ne u gladi

Prema studiji objavljenoj u časopisu Physiology & Behavior, apetit mačaka u velikoj meri zavisi od mirisa hrane. Naučnici su utvrdili da mačke ne prestaju da jedu zato što su site, već zato što se brzo zasite istog mirisa.

U eksperimentima su mačke, čak i nakon 16 sati bez hrane, gubile interes kada bi im se nudila ista hrana više puta zaredom. Sa svakim sledećim obrokom jele su sve manje. Međutim, čim bi dobile nešto novo, ili makar hranu drugačijeg mirisa, apetit bi im se brzo vraćao.

Fenomen „navikavanja na miris“

Ova pojava poznata je kao olfaktorna habituacija. To znači da se mačke vrlo brzo naviknu na poznat miris, pa on prestaje da ih stimuliše da jedu.

Kada se pojavi novi miris, dolazi do takozvane „dishabituacije“, ponovnog buđenja interesovanja za hranu, bez obzira na to da li su zaista gladne. Zanimljivo je da su u istraživanju mačke pokazivale interes čak i za hranu koju ranije nisu volele, samo zato što im je bila nova.

Nasleđe samotnih lovaca

Ovakvo ponašanje ima duboke evolutivne korene. Za razliku od pasa, koji potiču od životinja koje love u čoporu i često pojedu sve što im je dostupno, mačke su se razvijale kao samostalni lovci.

Njihova priroda je da love manji plen više puta tokom dana, pa su navikle da jedu u manjim količinama, ali češće. Ono što nama deluje kao izbirljivost zapravo je prirodan mehanizam koji im pomaže da rasporede unos hrane i ne potroše sve odjednom.

Nismo ni mi mnogo drugačiji

I ljudi imaju slične navike, pa nam lako dosadi ista hrana ako je jedemo iz dana u dan, pa stalno tražimo raznovrsnost. Razlika je u tome što kod mačaka presudnu ulogu ima miris, dok je kod ljudi važniji ukus.

Ako vaša mačka ne pojede sve iz činije odmah, nema razloga za brigu. Ona nije razmažena, samo prati svoje instinkte, koji su oblikovani kroz hiljade godina evolucije, piše Indeks.hr.

