Svet

"SVIM SREDSTVIMA BRANIĆEMO BRODOVE" Moskva zapretila: Kalasova i cela njena banda spletkaroša biće odgovorna za incidente

P. Đurđević

10. 06. 2026. u 11:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA je spremna da koristi sva raspoloživa sredstva kako bi zaštitila pomorsku bezbednost i legitimne interese brodovlasnika i brodara u Sredozemnom moru, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova na brifingu.

СВИМ СРЕДСТВИМА БРАНИЋЕМО БРОДОВЕ Москва запретила: Каласова и цела њена банда сплеткароша биће одговорна за инциденте

Foto: Ints Kalnins/Zuma Press/Profimedia

- Zadržavamo pravo da koristimo ceo arsenal političkih, pravnih i drugih alata koji su nam na raspolaganju kako bismo zaštitili pomorsku bezbednost i legitimne interese brodara i brodovlasnika. Odgovornost za sve potencijalne incidente i eskalaciju tenzija u Sredozemnom moru u potpunosti će pasti na inicijatore eskalacije, koje predstavlja (Kaja Kalas, ministar spoljnih poslova Evropske unije) i cela njena banda spletkaroša - rekla je ona, komentarišući odluku EU da dozvoli ratnim brodovima da zadržavaju tankere u Sredozemnom moru, koje Brisel klasifikuje kao deo ruske takozvane flote u „senci“.

Ona je naglasila da bi korišćenje brodova Evropske unije u okviru njene pomorske misije u Mediteranu radi zadržavanja naftnih plovila predstavljalo grubo kršenje međunarodnog prava.

- Upotreba brodova iz pomorske operacije IRINI raspoređenih u Mediteranu od strane Evropske unije radi inspekcije ili, kako sada kažu, zaplene plovila koja prevoze naftne proizvode, predstavljala bi grubo kršenje međunarodnog prava - zaključila je ona.

Brisel, proširivanjem sankcija protiv Rusije, neće moći da utiče na rusku suverenu politiku, evropske birokrate više nisu u stanju da zaustave zamajac sankcija, istakla je portparol.

- Rusija snažno osuđuje sve nelegitimne jednostrane prinudne mere. Sve više zemalja deli i podržava ovaj pristup. Naravno, preduzećemo efikasne i oštre korake kao odgovor na najnoviji paket sankcija EU - poručila je Zaharova.

Evropska unija, prema izjavi Kaje Kalas, šefice evropske diplomatije, sada pojačava mere protiv ruske „flote u senci“, zbog čega će brodovi EU u okviru misije moći ne samo da kontrolišu tankere, već i da ih zaplenjuju.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZA ONE KOJI OD USLUGA OČEKUJU BRZINU, JEDNOSTAVNOST I DOSTUPNOST: Račun u OTP banci možete da otvorite onlajn bez odlaska u ekspozituru

ZA ONE KOJI OD USLUGA OČEKUJU BRZINU, JEDNOSTAVNOST I DOSTUPNOST: Račun u OTP banci možete da otvorite onlajn bez odlaska u ekspozituru