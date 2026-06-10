"SVIM SREDSTVIMA BRANIĆEMO BRODOVE" Moskva zapretila: Kalasova i cela njena banda spletkaroša biće odgovorna za incidente
RUSIJA je spremna da koristi sva raspoloživa sredstva kako bi zaštitila pomorsku bezbednost i legitimne interese brodovlasnika i brodara u Sredozemnom moru, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova na brifingu.
- Zadržavamo pravo da koristimo ceo arsenal političkih, pravnih i drugih alata koji su nam na raspolaganju kako bismo zaštitili pomorsku bezbednost i legitimne interese brodara i brodovlasnika. Odgovornost za sve potencijalne incidente i eskalaciju tenzija u Sredozemnom moru u potpunosti će pasti na inicijatore eskalacije, koje predstavlja (Kaja Kalas, ministar spoljnih poslova Evropske unije) i cela njena banda spletkaroša - rekla je ona, komentarišući odluku EU da dozvoli ratnim brodovima da zadržavaju tankere u Sredozemnom moru, koje Brisel klasifikuje kao deo ruske takozvane flote u „senci“.
Ona je naglasila da bi korišćenje brodova Evropske unije u okviru njene pomorske misije u Mediteranu radi zadržavanja naftnih plovila predstavljalo grubo kršenje međunarodnog prava.
- Upotreba brodova iz pomorske operacije IRINI raspoređenih u Mediteranu od strane Evropske unije radi inspekcije ili, kako sada kažu, zaplene plovila koja prevoze naftne proizvode, predstavljala bi grubo kršenje međunarodnog prava - zaključila je ona.
Brisel, proširivanjem sankcija protiv Rusije, neće moći da utiče na rusku suverenu politiku, evropske birokrate više nisu u stanju da zaustave zamajac sankcija, istakla je portparol.
- Rusija snažno osuđuje sve nelegitimne jednostrane prinudne mere. Sve više zemalja deli i podržava ovaj pristup. Naravno, preduzećemo efikasne i oštre korake kao odgovor na najnoviji paket sankcija EU - poručila je Zaharova.
Evropska unija, prema izjavi Kaje Kalas, šefice evropske diplomatije, sada pojačava mere protiv ruske „flote u senci“, zbog čega će brodovi EU u okviru misije moći ne samo da kontrolišu tankere, već i da ih zaplenjuju.
(Sputnjik)
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