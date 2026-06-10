DAN NEPOVOLJAN ZA PUTOVANJA I UGOVORE Astro savet za sredu, 10. jun: Ova dva znaka očekuju strastvene scene sa partnerom

SUNCE u Blizancima, 10. juna, u 00.47, obrazuje napet aspekt sa asteroidom Lilit u vatrenom Strelcu, znaku inostranstva, putovanja, visokog obrazovanja i pravnih pitanja i upozorava na probleme u saobraćaju, s dokumentacijom u inostranstvu, kao i u visokom obrazovanju.

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Blizanci su znak komunikacija i mentalnog stanja, a Strelac putovanja, pa ova opozicija podstiče emocije, nestrpljivost i impulsivnost, donoseći probleme u partnerskim odnosima (strast i ljubomora), sa sudskim sporovima, skandale u javnosti, ali i veću opasnost u saobraćaju.

Lilit pojačava strasti, a Jupiter, planeta ekspanzije koja upravlja Strelcem, sve uvećava, širi. Zato opozicija Sunce-Lilit upozorava na oprez u saobraćaju (jer Blizancima upravlja Merkur, planeta komunikacija) i probleme na putovanjima, koji se odnose i na pravna pitanja, poput radnih dozvola i viza, ugovora, ali i na studije ili usavršavanje u inostranstvu.

Rođeni krajem druge dekade Blizanaca i Strelca će najviše osetiti ovaj aspekt kroz probleme u partnerskim odnosima (strast i ljubomora) ali i u saobraćaju, na putovanjima. Device i Ribe se mogu razočarati u članove porodice koji im ne pružaju dovoljno podrške, a Vodolije u nekog prijatelja.

Istog dana, rano ujutru, obrazuje se kvadrat između Merkura (planete komunikacije) u Raku (simbola porodice) i Saturna u Ovnu, znaku svog izgona, koji takođe upozorava na probleme u saobraćaju, sa dokumentacijom, ugovorima, ali i sa autoritetima, nadređenima, kao i u u porodici, naročito sa starijim članovima.