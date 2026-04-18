Veliko arheološko otkriće: Otkriveni ostaci ranohrišćanske crkve

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 04. 2026. u 22:00

U BLIZINI Poreča u Hrvatskoj arheolozi su otkrili ostatke ranohrišćanske crkve posvećene Svetom Petru stare 1.500 godina, saopštile su lokalne vlasti.

Велико археолошко откриће: Откривени остаци ранохришћанске цркве

Foto AI/ČetGPT

Ostaci crkve otkriveni su u sklopu najnovijih arheoloških istraživanja ispod površine puta koji iz Poreča vodi prema Dračevcu i Mugebi, kod lokaliteta Pudarica, preneo je Indeks.

Ističe se da je otkrivena jednobrodna kapela s polukružnom apsidom, a među nalazima se izdvajaju pod od pravilno klesanih kamenih ploča i delovi oltara od mermera.

Uz crkvu su pronađeni i tragovi privrednog kompleksa.

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić rekao je da istraživanja na Pudarici finansira Grad Poreč.

(sputnikportal.rs)

Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA" podstiče zdravije izbore svih generacija

Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ podstiče zdravije izbore svih generacija