Veliko arheološko otkriće: Otkriveni ostaci ranohrišćanske crkve
U BLIZINI Poreča u Hrvatskoj arheolozi su otkrili ostatke ranohrišćanske crkve posvećene Svetom Petru stare 1.500 godina, saopštile su lokalne vlasti.
Ostaci crkve otkriveni su u sklopu najnovijih arheoloških istraživanja ispod površine puta koji iz Poreča vodi prema Dračevcu i Mugebi, kod lokaliteta Pudarica, preneo je Indeks.
Ističe se da je otkrivena jednobrodna kapela s polukružnom apsidom, a među nalazima se izdvajaju pod od pravilno klesanih kamenih ploča i delovi oltara od mermera.
Uz crkvu su pronađeni i tragovi privrednog kompleksa.
Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić rekao je da istraživanja na Pudarici finansira Grad Poreč.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
Džinovski novi krater na Mesecu iznenadio naučnike
15. 04. 2026. u 21:00
Naučnici upozoravaju: Autizam kod dece se previše često pogrešno dijagnostikuje
14. 04. 2026. u 20:22
NAUČNICI UPOZORAVAJU: AI utiče na naš mozak nakon samo 10 minuta upotrebe
13. 04. 2026. u 22:00
NOVO ISTRAŽIVANjE: Otkriveno kada su prvi ljudi naselili Australiju
12. 04. 2026. u 00:22
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)