Veliko arheološko otkriće: Otkriveni ostaci ranohrišćanske crkve

U BLIZINI Poreča u Hrvatskoj arheolozi su otkrili ostatke ranohrišćanske crkve posvećene Svetom Petru stare 1.500 godina, saopštile su lokalne vlasti.

Ostaci crkve otkriveni su u sklopu najnovijih arheoloških istraživanja ispod površine puta koji iz Poreča vodi prema Dračevcu i Mugebi, kod lokaliteta Pudarica, preneo je Indeks.

Ističe se da je otkrivena jednobrodna kapela s polukružnom apsidom, a među nalazima se izdvajaju pod od pravilno klesanih kamenih ploča i delovi oltara od mermera.

Uz crkvu su pronađeni i tragovi privrednog kompleksa.

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić rekao je da istraživanja na Pudarici finansira Grad Poreč.

(sputnikportal.rs)

