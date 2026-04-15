Visoke kazne i za banalne stvari: Ako planirate letovanje u Grkoj, ovo morate da znate

GRČKE vlasti su pooštrile kontrole, zbog čega i naizgled bezazlene stvari mogu dovesti do ozbiljnih kazni.

Foto: Unsplash/ Woody Van der Straeten

Na primer, nošenje visokih potpetica na istorijskim lokalitetima u Grčkoj nije samo modni izbor, već može biti prekršaj. Na mestima kao što je Akropolj postoji stroga zabrana nošenja štikli. Razlog je zaštita drevnog mermera koji, prema upozorenjima arheologa, trpi velika oštećenja zbog miliona posetilaca svake godine. Oštre potpetice dodatno oštećuju površinu staru više od dva milenijuma. Ako se ne pridržavate pravila, čuvari vas mogu zaustaviti, tražiti da izujete obuću ili vam čak zabraniti ulazak. U nekim slučajevima kazna može dostići i do 900 evra.

Žestoke kazne za pušenje u vozilu

U saobraćaju važe još stroža pravila. Grčka ima stroge propise kada je reč o zaštiti dece od pasivnog pušenja. Ako policija zatekne vozača ili putnika da puši u vozilu u kojem se nalazi dete mlađe od 12 godina, kazne su izuzetno visoke. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 1.500 evra u privatnom automobilu, dok u službenim ili iznajmljenim vozilima ona dostiže čak 3.000 evra. Uz to, vozaču se automatski oduzima vozačka dozvola na mesec dana - bez obzira na to ko je zapalio cigaretu. Zbog svega toga, turistima se savetuje dodatni oprez, jer nepoštovanje lokalnih pravila može lako pokvariti letovanje i značajno isprazniti novčanik.

Uoči nove letnje sezone u Grčkoj se očekuju pojačane saobraćajne kontrole, uz prisustvo dodatnih policijskih patrola na glavnim putevima i u najposećenijim mestima. Pored redovne kontrole brzine, fokus će biti i na alkotestiranju vozača, kao i na kažnjavanju nepropisnog parkiranja, naročito u blizini plaža i u strogim centrima letovališta.

Spisak iznosa kazni za saobraćajne prekršaje u Grčkoj:

- Vožnja pod uticajem alkohola - od 78 do 1.200 evra

- Prekoračenje brzine u naseljenom mestu do 20 km/h - 100 evra

- Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu i preticanje preko pune linije - 700 evra

- Nevezivanje sigurnosnog pojasa - 350 evra

- Nepropisno parkiranje - od 40 do 80 evra

- Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje - 100 evra

Skidanje tablica za pogrešno parkiranje

Parkiranje na zabranjenim mestima, kao što su blizine plaža ili šetališta, može dovesti do trenutnog skidanja tablica, a kazne variraju između 40 i 80 evra, u zavisnosti od mesta prekršaja.

Pored novčane kazne, policija može oduzeti vozačku dozvolu na deset dana, dok saobraćajnu zadržavaju i do dvadeset dana. Prema pravilima ponašanja u Grčkoj, dodirivanje eksponata u muzejima i arheološkim lokalitetima je zabranjeno, čak i ako su izloženi na otvorenom prostoru. Dešava se i da gosti koriste česme u dvorištima vila da peru automobile, što nije prihvatljivo.

Tokom leta je u nekim periodima čak zabranjeno zalivanje bašti zbog ograničenih količina vode, pa se apeluje na racionalno korišćenje. Jedan od problema koje vlasnici smeštaja ističu jeste i ostavljanje uključenih klima uređaja dok gosti nisu u apartmanu. Klima uređaji mogu brzo rashladiti prostor, pa nema potrebe da rade dok niko nije prisutan. Preterana potrošnja energije stvara dodatne troškove i negativan ekološki uticaj.

(Kamatika)

BONUS VIDEO:

