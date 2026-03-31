Panorama

ISKRENOST IM NIJE VRLINA: Ova tri horoskopska znaka poznata su po dvoličnosti

K. Despotović

31. 03. 2026. u 17:21

PREMA astrologiji, tri horoskopska znaka posebno se izdvajaju po sklonosti dvoličnosti i sposobnosti da u trenutku pokažu potpuno drugo lice.

ИСКРЕНОСТ ИМ НИЈЕ ВРЛИНА: Ова три хороскопска знака позната су по дволичности

Foto: Unsplash

Iako svi ponekad krijemo svoje pravo mišljenje, postoje ljudi koji to rade sa posebnom lakoćom. Oni ne znaju svakome da se prilagode, ali često menjaju ponašanje u zavisnosti od situacije. Takvi ljudi mogu da deluju šarmantno i pristojno, ali se iza te slike često kriju neiskrene namere ili promenjivo raspoloženje.

Prema astrologiji, tri horoskopska znaka posebno se izdvajaju po sklonosti dvoličnosti i sposobnosti da u trenutku pokažu potpuno drugo lice.

Blizanci

Ljudi rođeni u ovom znaku često se opisuju kao osobe dvostruke prirode. Blizanci se lako prilagođavaju, ali njihova promenjivost može da ostavi utisak neiskrenosti. U jednom trenutku mogu da budu puni entuzijazma i topline, a već u sledećem distancirani i hladni. Njihova komunikativnost ponekad deluje kao maska kojom skrivaju prave emocije. Iako nikome ne žele ništa loše, često ni sami ne znaju što zapravo misle ili osećaju.

Škorpija

Škorpije su majstori skrivanja svojih misli i namera. Iako deluju mirno, u njima se stalno odvija unutrašnji sukob između emocija i razuma. Zbog svoje tajanstvene prirode, retko otkrivaju šta stvarno osećaju, što kod drugih može da stvori utisak dvoličnosti. Njihova sposobnost da čitaju ljude i manipulišu situacijama dodatno pojačava taj utisak. Ipak, njihova dvoličnost najčešće proizlazi iz potrebe da se zaštite, a ne da nekoga povrede.

Vaga

Vage izbegavaju sukobe po svaku cenu, pa se često ponašaju drugačije pred različitim ljudima kako bi zadržale mir. U želji da svima ugode, znaju da kažu ono što drugi žele da čuju, a ne ono što stvarno misle. Iako su iskrene po naravi, njihova potreba za harmonijom često ih navodi na površnost i skrivanje emocija. To može da ih učini dvoličnima u očima onih koji očekuju iskrenost po svaku cenu.

(Indeks.hr)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

KOLIKA JE CENA SREĆE: Uzvišeni cilj koji nije lišen patnje
Sreća je smisao i svrha života. Ona nije trenutni osećaj zadovoljstva, već krajnji cilj ljudskog postojanja, reči su grčkog filozofa Aristotela. Pesnik i diplomata Jovan Dučić govorio je da "ko misli da je srećan, on je zaista srećan", dok je dalaj- lama smatrao da "sreću određuje stanje duha, a ne događaji". Bilo kako bilo, potraga za njom nikad ne prestaje.

EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija