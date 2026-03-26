BUDITE STRPLJIVI SA PARTNEROM Astro savet za četvrtak 26. mart: Ova 4 znaka su na udaru konjunkcije Hirona i Venere

DANAS na nebu imamo konjunkciju Hirona i Venere na 25. stepenu Ovna, stepenu analognom Ovnu, koji podrazumeva akciju. Hiron je simbol naše slabe tačke, a Venera planeta ljubavi, pa njihov spoj u prvom znaku Zodijaka, simbolizuje emotivnu ranu koju pokušavamo da zalečimo.

Ipak, ovoga puta, svoje prste je umešao i Saturn, simbol zrelosti, koji je posle gotovo tri decenije ušao u znak Ovna, pa ćemo se ponašati odgovornije i strpljivije, kada je reč o odnosu sa partnerom, posebno ljubavnim. Jer, to je jedini način da sačuvamo ono što nam je najvažnije u tom odnosu.

Ovaj izazovan aspekt najviše će osetiti rođeni u trećoj dekadi Ovna, Vage, Raka i Jarca.