Košarka

JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE! Luka Dončić izdominirao Indijanu pa preskočio Srbina u borbi za MVP

Filip Milošević

26. 03. 2026. u 08:20 >> 08:24

Dončić nastavlja sa neverovatnim igrama. Los Anđeles Lejkersi su pobedili Indijanu sa 137:130, predvođeni Lukom Dončićem.

FOTO: Tanjug/AP

Sjajni Slovenac je brojao do 43, uz šest skokova i sedam asistencija. Odličnu podršku imao je u veteranu Lebronu Džejmsu, koji je bio na korak do tripl-dabla 23 poena, i po devet skokova i asistencija.

Dončić je trenutno preskočio Jokića u borbi za MVP titulu. On je drugi kandidat, prvi je Šej Gildžus Aleksander, dok je Nikola treći.

