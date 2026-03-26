JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE! Luka Dončić izdominirao Indijanu pa preskočio Srbina u borbi za MVP

Dončić nastavlja sa neverovatnim igrama. Los Anđeles Lejkersi su pobedili Indijanu sa 137:130, predvođeni Lukom Dončićem.

Sjajni Slovenac je brojao do 43, uz šest skokova i sedam asistencija. Odličnu podršku imao je u veteranu Lebronu Džejmsu, koji je bio na korak do tripl-dabla 23 poena, i po devet skokova i asistencija.

Dončić je trenutno preskočio Jokića u borbi za MVP titulu. On je drugi kandidat, prvi je Šej Gildžus Aleksander, dok je Nikola treći.

